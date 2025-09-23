Blockchain4Her: Η Bitget ανοίγει νέο κεφάλαιο για τη γυναικεία ηγεσία στο Web3 με το «Lady Forward»

Η νέα στρατηγική και κατεύθυνση της Bitget θέτει τις γυναίκες ως ηγέτες, πρωτοπόρους και «decision makers» στο Web3. Με το ανανεωμένο «Lady First Lady Forward», η εταιρεία ενισχύει το μήνυμα της για ισότητα, ενώ παραμένει πιστή στην αποστολή της για την ανάδειξη ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων για τις γυναίκες σε όλο το οικοσύστημα του blockchain, μέσω της εκπαίδευσης, της ενδυνάμωσης και της παγκόσμιας δέσμευσης.

Από την έναρξή του τον Ιανουάριο του 2024, το Blockchain4Her βασίζεται σε τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες: Elevating, Empowering, Educating, και Embracing. Η πρωτοβουλία Blockchain4Her έχει, ήδη, σημειώσει σημαντικά αποτελέσματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η χρηματοδότηση 11 startup υπό γυναικεία ηγεσία μέσω του διαγωνισμού Pitch n’ Slay, η συνεργασία με το πρόγραμμα της UNICEF, Game Changers Coalition, που έχει προσεγγίσει πάνω από 300.000 άτομα, και η συμμετοχή χιλιάδων γυναικών σε παγκόσμιες συναντήσεις και εκδηλώσεις της εταιρείας. Με την πρωτοβουλία «Lady Forward», αυτές οι βάσεις περνούν σε μια νέα φάση, εστιάζοντας στη δημιουργία σταθερών καναλιών ηγεσίας και στην ευρύτερη επιρροή της κοινότητας.

«Το ‘Lady First’ είναι μια φράση που μας αποδίδεται από την κοινωνία. Το ‘Lady Forward’, αντίθετα, εκφράζει τη δική μας δράση και πρωτοβουλία», δήλωσε η Gracy Chen, CEO της Bitget και οραματίστρια του Blockchain4Her. «Σημαίνει ότι δεν περιμένουμε κάποιον άνδρα να μας κρατήσει την πόρτα. Εμείς οι ίδιες χτίζουμε την πόρτα, την ανοίγουμε και χαράζουμε τη πορεία μας. Το Blockchain4Her μας προσφέρει τα εργαλεία, αλλά το μήνυμα ‘Lady Forward’ δηλώνει τη βαθιά μας πεποίθηση ότι οι γυναίκες συμβάλουμε ενεργά στο μέλλον του Web3 με τους δικούς μας όρους».

Η Bitget, στο πλαίσιο του «Lady Forward», προγραμματίζει νέες συνεργασίες με πανεπιστήμια, νέα προγράμματα πρακτικής άσκησης, καθώς και την έναρξη του «Female Leaders Program», το οποίο θα φέρνει σε επαφή γυναίκες από όλο το οικοσύστημα του blockchain. Καθώς το Blockchain4Her εισέρχεται σε μια νέα εποχή, η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει τον ρόλο της στη προώθηση της συμπερίληψης και ισότητας στον κλάδο του blockchain. Επόμενη δράση της αποτελεί η παρουσία της στο ΤOKEN2049 στη Σιγκαπούρη, αρχές Οκτώβρη. Η εταιρεία θα διαθέτει δικό της περίπτερο για το Blockchain4Her, το Pop Forward Station, με διάφορες δράσεις ευαισθητοποίησης και διαδραστικά παιχνίδια, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την Gracy Chen, CEO της Bitget, και άλλες σημαντικές γυναίκες του κλάδου.

Οι πρωτοβουλίες της Bitget μέσα από το πρόγραμμα της Blockchain4Her αντανακλούν το ευρύτερο όραμα της για την ένταξη της γυναικείας ηγεσίας σε κάθε επίπεδο του Web3, αντιμετωπίζοντας τη συμπερίληψη όχι ως δευτερεύον ζήτημα, αλλά ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης και καινοτομίας.