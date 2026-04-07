Between Flesh and Steel: Η πρώτη εικαστική δράση του NYX Hotel Thessaloniki με την υπογραφή του Γιάννη Μπογατίνη

To NYX Hotel Thessaloniki, αναπόσπαστο πλέον κομμάτι του αστικού ιστού της Θεσσαλονίκης, ενισχύει τη σύνδεσή του με τη δημιουργική ενέργεια της πόλης φιλοξενώντας την πρώτη του εικαστική δράση στην Τσιμισκή 1.

Η έκθεση «Between Flesh and Steel», με έργα του Θεσσαλονικιού Γιάννη Μπογατίνη, συστήνει σ το κοινό τη σύγχρονη γλυπτική μέσα από την ισορροπία ανάμεσα στη βιομηχανική αυστηρότητα και την ανθρώπινη ευαισθησία.

Ο Γιάννης Μπογατίνης μετουσιώνει την πολυετή εμπειρία του από τον κόσμο του tattoo, το high-end κόσμημα και τη μεταλλουργία ακριβείας σε μια πρωτοποριακή γλυπτική πρακτική. Η σχέση του με το μέταλλο και τη δομή αποκτά ανθρώπινη υπόσταση, δημιουργώντας έργα με παλμό και ένταση. Από το «Inner Pulse», όπου οι κάθετες μεταλλικές τομές αποκαλύπτουν μια φωτεινή καρδιά-πυρήνα, μέχρι το «Industrial Venus», όπου τα βιομηχανικά παξιμάδια απογυμνώνονται από τη χρηστική τους ιδιότητα για να αποδώσουν οργανικές καμπύλες, ο Μπογατίνης ισορροπεί ανάμεσα στη σάρκα και το ατσάλι.

Καθόλη τη διάρκεια της έκθεσης, οι δημιουργίες του καλλιτέχνη θα βρίσκονται διάσπαρτες στους κοινόχρηστους χώρους του NYX Hotel Thessaloniki, γινόμενες ένα με τον ρυθμό και την καθημερινότητα του ξενοδοχείου. Σε ένα περιβάλλον ανοιχτό σε όλους, ο επισκέπτης έρχεται «πρόσωπο με πρόσωπο» με έργα όπως το «Geometry of the Body», όπου η ανθρώπινη μορφή γίνεται πεδίο αντανακλάσεων, και το «Body Fragments», μια διάτρητη δομή που μετατρέπει την ένταση του υλικού σε ρυθμό. Η καλλιτεχνική εμπειρία συνεχίζεται με το «Body Trace», όπου η φιγούρα αιωρείται ανάμεσα στην παρουσία και την απουσία, και το «Lines of Elegance» που αποδομεί το σχήμα της γόβας στιλέτο. Παράλληλα, το έργο «Layers of Memory», όπου το πρόσωπο αναδύεται μέσα από διαδοχικές μεταλλικές τομές, έρχεται να υπενθυμίσει πως η ταυτότητα είναι μια διαρκώς μεταβαλλόμενη χαρτογράφηση.

Η πρωτοβουλία “Between Flesh and Steel” αντανακλά την πρόθεση του NYX Hotel Thessaloniki και του Γιάννη Μπογατίνη να αφήσουν ένα ουσιαστικό αποτύπωμα στην πόλη, μετουσιώνοντας την πρώτη εικαστική συνάντησή τους σε κοινωνική προσφορά, καθώς μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις θα διατεθεί για την ενίσχυση του Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο.

Το επίσημο opening του “Between Flesh and Steel” έρχεται το Σάββατο 18 Απριλίου (19:30 – 21:30), μετατρέποντας το lobby και τους κοινόχρηστους χώρους του NYX Hotel Thessaloniki σε ένα ανοιχτό art party. Είναι μια γιορτή της urban δημιουργικότητας στην καρδιά της πόλης, όπου η μουσική και το vibe του NYX συναντούν τη γλυπτική του Γιάννη Μπογατίνη.

INFO Opening Event:

Σάββατο 4 Απριλίου 2026 | 19:30 – 21:30

Διάρκεια Έκθεσης μέχρι 4 Μαΐου 2026

Τοποθεσία: NYX Hotel Thessaloniki, Τσιμισκή 1 & Πλατεία Εμπορίου

Είσοδος: Ελεύθερη