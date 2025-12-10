Beauty crackers από τη Valmont για μαγικές γιορτές με premium φροντίδα

Εμπνευσμένη από τον Τηλέμαχο, γιο του Οδυσσέα, η Valmont παρουσιάζει μια νέα, μαγευτική capsule collection πλημμυρισμένη από μυθολογικές αναφορές, ντυμένη με την φωτεινή, αισιόδοξη απόχρωση του σελαντόν πράσινου. Ένα ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις!

Η Valmont παρουσιάζει τη συλλογή “Celadon Odyssey” με δύο αποκλειστικά festive crackers: το Celadon Odyssey Vitality Cracker και το Celadon Odyssey Glow Cracker. Κάθε cracker μετατρέπει τη φροντίδα της επιδερμίδας σε ένα πολυαισθητηριακό τελετουργικό, συνδυάζοντας εμβληματικά προϊόντα του premium ελβετικού οίκου για λάμψη, φρεσκάδα και αναζωογόνηση κατά τις γιορτές. Η συλλογή αντλεί έμπνευση από τον Τηλέμαχο, γιο του Οδυσσέα, και την τολμηρή αναζήτηση του εαυτού, ενώ κάθε προϊόν αντικατοπτρίζει την κομψότητα, την καινοτομία και την καλλιτεχνική υπογραφή της Valmont. Η ιδανική επιλογή για μία πολυτελή, ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία υψηλού επιπέδου.