Bank of America Secondhand μόδα: Πώς το «ξεκαθάρισμα ντουλάπας» γίνεται νέα καταναλωτική τάση

27/04/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 27.04.2026 - 17:24)
Μετά από σχεδόν τρία χρόνια συνεχούς υποχώρησης, η αγορά ένδυσης δείχνει σημάδια επανεκκίνησης, όμως η ανάκαμψη αυτή δεν αφορά όλους το ίδιο. Σύμφωνα με στοιχεία συναλλαγών της Bank of America, οι δαπάνες για ρούχα ανά νοικοκυριό καταγράφουν σταθερή άνοδο από τον Αύγουστο του 2025, με τον Μάρτιο του 2026 να εμφανίζει αύξηση 5,1% σε ετήσια βάση. Πίσω από αυτό το θετικό πρόσημο, ωστόσο, κρύβεται μια αγορά που κινείται με «δύο ταχύτητες»: από τη μία η πολυτελής μόδα και τα οικονομικά brands ενισχύονται, από την άλλη τα παραδοσιακά πολυκαταστήματα συνεχίζουν να χάνουν έδαφος, επιβεβαιώνοντας το λεγόμενο “K-shaped” μοτίβο κατανάλωσης.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η secondhand μόδα αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς. Ο αριθμός των συναλλαγών μεταχειρισμένων ρούχων αυξάνεται με πολύ ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με τη συνολική δαπάνη, γεγονός που δείχνει ότι οι καταναλωτές αγοράζουν πιο συχνά αλλά ξοδεύουν λιγότερα ανά αγορά. Από τον Απρίλιο του 2025 και μετά, αυτή η τάση γίνεται ακόμη πιο εμφανής, με νοικοκυριά όλων των εισοδηματικών κατηγοριών να στρέφονται στη μεταπώληση προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα, αλλά και να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες συνήθειες.
Την ίδια στιγμή, αυξάνεται και ο αριθμός όσων πωλούν ρούχα που δεν χρησιμοποιούν. Τα στοιχεία δείχνουν άνοδο 16% στους χρήστες που προχωρούν σε πωλήσεις secondhand, με τη Gen Z να πρωταγωνιστεί, καθώς αντιστοιχεί στο 41% των πωλητών μέσα στο 2026. Παρότι υπάρχει μια μερίδα χρηστών που δραστηριοποιείται πιο συστηματικά, η πλειονότητα εξακολουθεί να πουλά περιστασιακά, γεγονός που αποκαλύπτει ότι για τους περισσότερους η μεταπώληση δεν αποτελεί ακόμη πηγή εισοδήματος, αλλά κυρίως έναν τρόπο να «ανανεώσουν» τη ντουλάπα τους.
Η συνολική εικόνα δείχνει ξεκάθαρα πως το καταναλωτικό μοντέλο αλλάζει. Οι αγοραστές γίνονται πιο συνειδητοποιημένοι, πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους και πιο ανοιχτοί σε εναλλακτικές μορφές κατανάλωσης. Η secondhand μόδα δεν είναι πλέον μια λύση ανάγκης, αλλά εξελίσσεται σε βασικό κομμάτι της καθημερινότητας, συνδυάζοντας οικονομία, στυλ και βιωσιμότητα σε μια νέα πραγματικότητα για την αγορά ένδυσης.

