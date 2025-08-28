Back to School με έξυπνες αγορές από το flip.gr

Με το σύνθημα “Κάθε νέα σχολική χρονιά είναι η ευκαιρία που περίμενες για να κάνεις έξυπνες επιλογές για το παιδί σου!”, η Flip τονίζει ότι το νέο δεν σημαίνει πάντα και πιο ακριβό. Αντίθετα, ενθαρρύνει τους γονείς να κάνουν αποδοτικές αγορές που καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών τους, διδάσκοντάς τους ταυτόχρονα την αξία της βιωσιμότητας.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας που ήδη έχει ξεκινήσει από τις 11 Αυγούστου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου, οι οικογένειες μπορούν να επωφεληθούν από μοναδικές προσφορές σε δημοφιλείς συσκευές:

iPhone 12 64GB: ανακατασκευασμένο από τους ειδικούς της Flip, από μόνο €249,99 με 2 χρόνια εγγύηση και με 4 άτοκες δόσεις μέσω της tbi bank.

ανακατασκευασμένο από τους ειδικούς της Flip, από μόνο €249,99 με 2 χρόνια εγγύηση και με 4 άτοκες δόσεις μέσω της tbi bank. iPad 9ης γενιάς: ανακατασκευασμένο από τους ειδικούς, από μόνο €255,99 με 2 χρόνια εγγύηση και με 4 άτοκες δόσεις μέσω της tbi bank.

Εκτός από smartphones και tablets, το Flip.gr διαθέτει πλέον μια διευρυμένη γκάμα προϊόντων. Οι χρήστες μπορούν να βρουν refurbished laptops (όπως MacBook από το 2017 έως και την τελευταία γενιά του 2023) και smartwatches (όπως όλα τα μοντέλα Apple Watch από τη Σειρά 4 έως τη Σειρά 9, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων Ultra). Όλες οι συσκευές έχουν υποβληθεί σε έως και 67 ποιοτικούς ελέγχους κατάστασης στο εσωτερικό και εξωτερικό τους ενώ συνοδεύονται από εγγύηση 2 ετών και δυνατότητα δωρεάν επιστροφής εντός 30 ημερών.

Το Flip.gr: μια ολοκληρωμένη λύση για έξυπνες αγορές

Το Flip.gr αποτελεί την πιο γρήγορη, εύκολη και ασφαλή πλατφόρμα για την αγορά μιας συσκευής “σαν καινούργια”. Επιλέγοντας μια refurbished συσκευή, οι πελάτες όχι μόνο εξοικονομούν χρήματα, αλλά συμβάλλουν ενεργά στην κυκλική οικονομία και τη βιωσιμότητα του πλανήτη.