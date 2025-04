Baba Vanga: Η πρόβλεψη της θρυλικής μάντισσας που επιβεβαιώθηκε – Η επόμενη προφητεία

Η Baba Vanga, η τυφλή Βουλγάρα μάντισσα που έχει γίνει θρύλος για τις τρομακτικά ακριβείς προβλέψεις της, φαίνεται πως και για το 2025 είχε «δει» πολλά — και όπως όλα δείχνουν, είχε πάλι δίκιο.

Παρόλο που πέθανε το 1996, η Baba Vanga είχε ήδη προβλέψει συγκλονιστικά γεγονότα, όπως την 11η Σεπτεμβρίου και τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Και τώρα, σχεδόν 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, οι προφητείες της για το 2025 αρχίζουν να επιβεβαιώνονται, προκαλώντας πανικό.

Η θρυλική μάντισσα, που γεννήθηκε ως Βανγκελία Παντέβα Γκουστέροβα, είχε τυφλωθεί από μικρή και ισχυριζόταν ότι απέκτησε τις διορατικές της ικανότητες μετά από μια φονική καταιγίδα. Οι οπαδοί της πιστεύουν ότι το 85% των προφητειών της έχουν ήδη επαληθευτεί.

Μία από τις πιο ανησυχητικές της προβλέψεις ήταν η παγκόσμια οικονομική καταστροφή — και πολλοί πιστεύουν ότι αυτή έχει ήδη ξεκινήσει. Οι πρόσφατες εμπορικές κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχουν προκαλέσει αναστάτωση στις αγορές, κάτι που ενισχύει την πεποίθηση ότι η Baba Vanga είχε «δει» και αυτή την κρίση.

Την ίδια στιγμή, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο τεταμένα με τους δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Από τις 9 Απριλίου, οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει θεαματικά τους φόρους σε εισαγωγές από πολλές χώρες, με ποσοστά που φτάνουν μέχρι και το 50%. Στις 10 Απριλίου αποκαλύφθηκε πως η Κίνα επέβαλε με τη σειρά της δασμό 145% — και η διεθνής αγορά έχει αρχίσει να τρέμει.

Και σαν να μην έφτανε η οικονομική ανασφάλεια, η Baba Vanga είχε προειδοποιήσει και για μεγάλες φυσικές καταστροφές μέσα στο 2025. Τον Μάρτιο, ένας σεισμός 7,7 Ρίχτερ συγκλόνισε την Ταϊλάνδη και τη Μιανμάρ, αφήνοντας πίσω του περίπου 2.000 νεκρούς.

Σύμφωνα με τη New York Post, αυτές είναι οι προβλέψεις της Baba Vanga για τα επόμενα χρόνια:

