Αυτό το Πάσχα, η έκπληξη κρύβεται μέσα σε ένα αυγό PLAYMOBIL

Το Πάσχα είναι γεύσεις, αρώματα και μικρές πράξεις αγάπης που κάνουν αυτή τη γιορτή τόσο ξεχωριστή. Φέτος, τα PLAYMOBIL Play Eggs έρχονται να προσθέσουν μια δημιουργική πινελιά στην πιο φωτεινή εποχή του χρόνου, την άνοιξη.

Μέσα σε κάθε αυγό PLAYMOBIL κρύβεται ένας μικρόκοσμος που ζωντανεύει σε κάθε παιδικό δωμάτιο. Από περιπέτειες γεμάτες δράση μέχρι τρυφερές καθημερινές στιγμές, κάθε άνοιγμα γίνεται αφορμή για μία νέα εμπειρία. Πειρατές, πριγκίπισσες, αστροναύτες και διακοπές στην παραλία, δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες.

Μετά το παιχνίδι, το αυγό δεν μένει απλώς ως συσκευασία ή σκηνικό της ιστορίας, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κουμπαράς, προσθέτοντας μία πρακτική και διασκεδαστική διάσταση στην εμπειρία.

Τα PLAYMOBIL Play Eggs έρχονται ως μία δημιουργική εναλλακτική στα κλασικά πασχαλινά δώρα, από γονείς ή νονούς, συνδυάζοντας το παιχνίδι με τη φαντασία.

Απευθύνονται σε όσους αναζητούν κάτι το διαφορετικό για το Πάσχα, με έμφαση στο δημιουργικό παιχνίδι και την χαρά της ανακάλυψης.

Ένα δώρο που δεν τελειώνει στη στιγμή, αλλά συνεχίζεται μέσα από τις ιστορίες που δημιουργούν τα ίδια τα παιδιά!

Θα τα βρείτε στα καταστήματα με παιχνίδια PLAYMOBIL.

Κωδικοί PLAYMOBIL Play Eggs:

72100 – Play Egg: Πειρατές

72101 – Play Egg: Διακοπές στην παραλία

72102 – Play Egg: Πριγκίπισσες

72103 – Play Egg: Αποστολή στο διάστημα

