Αυτό το καλοκαίρι, τα σκουλαρίκια μου έχουν ανταγωνισμό

Άνετα, διακριτικά και πιο κομψά απ' όσο περίμενα, τα HUAWEI FreeClip 2 απέκτησαν μόνιμη θέση στην καθημερινότητά μου.

Κάθε φορά που μπαίνει ο Ιούνιος η ζωή μου μεταφέρεται λίιιγο περισσότερο έξω από το σπίτι.

Οι μέρες μεγαλώνουν, τα σχέδια μετά τη δουλειά γίνονται όλο και περισσότερα και ξαφνικά μια συνηθισμένη καθημερινή μπορεί να καταλήξει σε καφέ με φίλους, μια βόλτα στα Αναφιώτικα ή ένα θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια.

Κάπως έτσι έχω μάθει να κουβαλάω πάντα μαζί μου κάποια μικρά απαραίτητα. Κι ενώ η λίστα συνήθως περιλαμβάνει τα κλασικά, κινητό, πορτοφόλι, γυαλιά ηλίου, τους τελευταίους μήνες έχει προστεθεί ακόμα ένα αντικείμενο που χρησιμοποιώ πολύ περισσότερο απ’ όσο περίμενα, τα HUAWEI FreeClip 2.

Από τα λίγα gadgets που δεν καταλήγουν στον πάτο της τσάντας

Θα είμαι ειλικρινής.. έχω δοκιμάσει αρκετά ακουστικά τα τελευταία χρόνια, αλλά σπάνια κάποιο ζευγάρι μένει πραγματικά στην καθημερινότητά μου. Συνήθως είτε με κουράζουν μετά από λίγη ώρα είτε καταλήγουν να μένουν σπίτι, γιατί απλώς δεν τα σκέφτομαι όταν φεύγω βιαστικά το πρωί.

Με τα HUAWEI FreeClip 2 συνέβη το αντίθετο. Από τις πρώτες μέρες που τα φόρεσα, άρχισα να τα παίρνω μαζί μου παντού.

Στις μετακινήσεις προς το γραφείο ή τα events, όταν γράφω και θέλω παρέα την αγαπημένη μου μουσική, στις βόλτες με την Πούμπα, όταν θέλω να ακούσω ένα podcast την ώρα που μαγειρεύω ή όταν πρέπει να απαντήσω σε ένα τηλεφώνημα ενώ είμαι έξω, με λίγα λόγια σε κάθε στιγμή της ημέρας μου!

Αυτό που μου τράβηξε την προσοχή δεν ήταν ο ήχος…

Ήταν η εμφάνισή τους! Τα περισσότερα ακουστικά είναι ξεκάθαρα gadgets. Τα φοράς γιατί τα χρειάζεσαι, τα FreeClip 2 ωστόσο είναι από τα λίγα που μοιάζουν περισσότερο με αξεσουάρ που απλώς τυχαίνει να προσφέρουν και εξαιρετικό ήχο.

Ο σχεδιασμός ear-clip είναι διαφορετικός από οτιδήποτε είχα δοκιμάσει μέχρι σήμερα και δίνει μια πολύ πιο κομψή και διακριτική αίσθηση. Δεν είναι τυχαίο ότι η Huawei μιλά για τον ήχο ως fashion statement και ειλικρινά, καταλαβαίνω το γιατί.

Ειδικά τώρα που κυκλοφορούν και σε Rose Gold, μοιάζουν περισσότερο με κόσμημα στα αυτιά μου, παρά με ένα ακόμα tech αξεσουάρ.

Όταν ο ήχος δεν σε αποκόπτει από την πόλη

Αυτό που με κέρδισε τελικά δεν ήταν μόνο η εμφάνιση αλλά η open-ear φιλοσοφία τους.

Μου αρέσει μεν να ακούω μουσική ή podcasts όταν περπατάω, αλλά ποτέ δεν μου άρεσε ιδιαίτερα να νιώθω αποκομμένη από όσα συμβαίνουν γύρω μου. Με τα FreeClip 2 μπορώ να ακούω αυτά που θέλω χωρίς να χάνω εντελώς επαφή με το περιβάλλον μου.

Ειδικά στην πόλη, στις μετακινήσεις ή όταν είμαι έξω με την Πούμπα, είναι κάτι που εκτιμώ πολύ περισσότερο απ’ όσο περίμενα.

Τα φοράω και ξεχνάω ότι υπάρχουν

Αυτό είναι μάλλον το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που μπορώ να κάνω σε ένα ζευγάρι ακουστικά.

Κάθε ακουστικό ζυγίζει μόλις 5,1 γραμμάρια και είναι σχεδιασμένο για πολύωρη χρήση. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μπορώ να τα φοράω για ώρες χωρίς να νιώθω την ανάγκη να τα βγάλω. Δεν πιέζουν, δεν ενοχλούν και μετά από λίγο απλώς ξεχνάω ότι τα έχω πάνω μου.

Για τις μέρες που δεν σταματούν ποτέ

Αυτή την εποχή οι μέρες μου ξεκινούν νωρίς και συνήθως τελειώνουν αρκετά αργότερα απ’ όσο υπολογίζω.

Γι’ αυτό και εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να σκέφτομαι συνεχώς τη φόρτιση. Με αυτονομία που φτάνει έως και τις 38 ώρες μαζί με τη θήκη φόρτισης, τα FreeClip 2 μπορούν να με ακολουθούν για μέρες χωρίς άγχος. Παράλληλα, η πιστοποίηση IP57 σημαίνει ότι δεν θα αγχωθώ αν τα φορέσω σε μια πιο δραστήρια βόλτα ή αν με πετύχει μια ξαφνική καλοκαιρινή μπόρα.

Και όπως όλα τα wearables της HUAWEI, τα FreeClip 2 είναι συμβατά με Android και iOS συσκευές.

Ένα από εκείνα τα πράγματα που απλώς συνηθίζεις να έχεις μαζί σου

Υπάρχουν gadgets που χρησιμοποιείς περιστασιακά και υπάρχουν και εκείνα που γίνονται μέρος της καθημερινότητάς σου χωρίς να το καταλάβεις. Τα HUAWEI FreeClip 2 ανήκουν ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Ίσως γιατί συνδυάζουν κάτι που σπάνια βρίσκω μαζί… άνεση, πρακτικότητα και υπέροχο σχεδιασμό. Ίσως γιατί ταιριάζουν σε μια καθημερινότητα που δεν μένει ποτέ στο ίδιο μέρος για πολύ. Ή ίσως γιατί είναι από τα λίγα gadgets που δεν θυμίζουν gadget.

Το μόνο που ξέρω είναι ότι πλέον έχουν αποκτήσει μόνιμη θέση στην τσάντα μου. Δίπλα στα γυαλιά ηλίου, το κινητό και όλα εκείνα τα μικρά αλλά πολύτιμα πράγματα που ξέρω ότι θα χρειαστώ πριν καν βγω από την πόρτα.