ΑΒ Βασιλόπουλος: 27.698,58€ από το «Δώρο Αγάπης» για την εκπλήρωση 5 παιδικών ευχών

Για ακόμη μία χρονιά, η ΑΒ Βασιλόπουλος υλοποίησε το «Δώρο Αγάπης», μια εορταστική πρωτοβουλία που συμπλήρωσε 10 χρόνια συνεχούς προσφοράς, με τη συμμετοχή πελατών και εργαζομένων για την ενίσχυση παιδιών που χρειάζονται στήριξη.

Συνολικά, πωλήθηκαν 6.942 κουτιά «Δώρο Αγάπης», ενώ σημαντικό μέρος αυτών τοποθετήθηκε και στα ειδικά καλάθια τροφίμων των καταστημάτων της ΑΒ Βασιλόπουλος, διπλασιάζοντας έτσι την προσφορά και τη στήριξη προς έναν καλό σκοπό. Μέσα από τη συμμετοχή του κοινού, συγκεντρώθηκε το ποσό των 27.698,58€, το οποίο θα διατεθεί για την εκπλήρωση 5 παιδικών ευχών, στηρίζοντας το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος για παιδιά που νοσούν από σοβαρές ασθένειες.

Η πρωτοβουλία «Δώρο Αγάπης» έχει εξελιχθεί με τα χρόνια σε έναν σταθερό θεσμό για την ΑΒ Βασιλόπουλος και αποτελεί κάθε χρόνο σημείο αναφοράς της κοινωνικής της δράσης. Μέσα από την ενέργεια αυτή, η εταιρεία διατηρεί σταθερά τον προσανατολισμό της προς την υποστήριξη παιδιών και οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη, ενισχύοντας φορείς και οργανισμούς με ουσιαστικούς πόρους, προσπαθώντας πάντα να προσφέρει όλα και κάτι παραπάνω.