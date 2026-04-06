Άθλος»: Το ντοκιμαντέρ που φωτίζει την αθέατη πλευρά του αθλητισμού

Κορυφαίοι αθλητές μιλούν για τις θυσίες, τα λάθη και τη διαδρομή πίσω από την επιτυχία.

Τι σημαίνει πραγματικά να είσαι αθλητής;



Πίσω από τα μετάλλια και τις διακρίσεις, υπάρχει μια καθημερινότητα που σπάνια γίνεται ορατή. Ατελείωτες ώρες προπόνησης, προσωπικές θυσίες, αμφιβολίες και στιγμές μοναξιάς που δεν είδε κανείς.



Αυτήν ακριβώς την πλευρά επιχειρεί να αναδείξει το νέο ντοκιμαντέρ «Άθλος», μια παραγωγή των Γιώργου Ψύχα, Χάρη Κολχούρη και της Koulou Films.





Στο ντοκιμαντέρ «Άθλος», που δημοσιεύεται ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Αθλητισμού (6 Απριλίου), 24 αθλητές από 8 διαφορετικά αθλήματα, μεταξύ των οποίων οι Ματίας Λεσόρ, Πάτρικ Μπέβερλι, Σακίλ ΜακΚίσικ, Νίκος Νταμπίζας, Ευαγγελία Πλατανιώτη και Ελευθερία Πλευρίτου, κάθονται απέναντι από την κάμερα και μιλούν χωρίς φίλτρο για τη διαδρομή τους.

Για το πώς ξεκίνησαν, τι χρειάστηκε να αφήσουν πίσω, ποια λάθη τους διαμόρφωσαν και ποια όνειρα εξακολουθούν να τους κρατούν «ζωντανούς».

Η αφήγηση δομείται γύρω από πέντε βασικούς άξονες — Αθλητισμός, Θυσίες, Λάθη, Όνειρα, Σπίθα — που συνθέτουν την ουσία της λέξης «Άθλος».



Το ντοκιμαντέρ δεν εστιάζει στην επιτυχία ή την αποτυχία, αλλά σε όσα προηγούνται. Στη διαδικασία. Στην αντοχή.Ο «Άθλος» έρχεται να υπενθυμίσει ότι πίσω από κάθε αθλητή υπάρχει μια ιστορία που δεν ειπώθηκε ποτέ.

Συμμετέχουν (αλφαβητικά):

Ανθή Βασιλαντωνάκη, Θωμαή Βαρδαλή, Δημήτρης Εμμανουηλίδης, Μάνος Ζερδεβάς, Σοφία Κόγγουλη, Χάρης Κοπιτσής, Γιάννης Κουζέλογλου, Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, Ματίας Λεσόρ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Σοφία Μαλκογεώργου, Δημήτρης Μαυροειδής, Πάτρικ Μπέβερλι, Όμηρος Νετζήπογλου, Νίκος Νταμπίζας, Βασίλης Ξανθόπουλος, Στέφανος Ξένος, Νίκος Παπαγγελής, Ευαγγελία Πλατανιώτη, Ελευθερία Πλευρίτου, ΤιΤζέι Σορτς, Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου, Γιώργος Τανούλης, Ελισάβετ Τελτσίδου.