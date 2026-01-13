ATHENS METRO MALL: Το 2025 έκλεισε με ένα Δεκέμβριο γεμάτο μουσική, χαμόγελα & προσφορά!

Με έναν πλούσιο εορταστικό προγραμματισμό που συνδύασε τη μουσική, τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών και τη στήριξη σημαντικών κοινωνικών φορέων, το ATHENS METRO MALL υποδέχθηκε τις γιορτές και αποχαιρέτησε το 2025 δημιουργώντας ένα ζεστό και φωτεινό περιβάλλον για όλη την οικογένεια. Καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες, να απολαύσουν live εμφανίσεις αγαπημένων καλλιτεχνών και να συμμετάσχουν σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Η εορταστική περίοδος ξεκίνησε δυναμικά στις 20 Νοεμβρίου με τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου του ATHENS METRO MALL, σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη και ενθουσιασμό. Ο Γιώργος Κακοσαίος έδωσε το σύνθημα για την έναρξη των γιορτών, ενώ το κοινό διασκέδασε στη συνέχεια με live εμφανίσεις από την Κατερίνα και τον διεθνή hit maker Claydee, οι οποίοι με τις επιτυχίες τους δημιούργησαν μια αξέχαστη γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Η μουσική γιορτή συνεχίστηκε στις 27 Νοεμβρίου όπου η Marseaux και ο Akyla ανέβηκαν στη σκηνή και ξεσήκωσαν το κοινό με ένα εκρηκτικό live γεμάτο συναίσθημα και ρυθμό, μετατρέποντας το Εμπορικό Κέντρο σε σημείο συνάντησης της νεανικής ενέργειας και της χριστουγεννιάτικης διάθεσης. Στις 12 Δεκεμβρίου, τη σκυτάλη πήραν η Evangelia και η Mikay, προσφέροντας ένα σύγχρονο pop live με έντονη δυναμική και θετική ενέργεια, ενώ το τελευταίο Christmas Live Stage της χρονιάς, στις 18 Δεκεμβρίου, κορυφώθηκε με την εμφάνιση του Νίκου Απέργη, ο οποίος με τη χαρακτηριστική φωνή και την εκρηκτική σκηνική του παρουσία χάρισε στο κοινό ένα φινάλε γεμάτο μουσικό παλμό και γιορτινή συγκίνηση.

Παράλληλα με τα μεγάλα live acts, το ATHENS METRO MALL φρόντισε να δημιουργήσει στιγμές χαράς για όλες τις ηλικίες, προσφέροντας παιδικά εργαστήρια, χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες και μικρές εκπλήξεις για τους νεότερους επισκέπτες, ενώ οι μεγαλύτεροι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις αγορές τους υπό τους ήχους jazz, swing και disco. Οι Corner Pockets και η καθηλωτική Νάγια Δούκα μετέτρεψαν τη Χριστουγεννιάτικη Σκηνή σε Christmas Live Jazz Stage, προσθέτοντας έναν κομψό και ρυθμικό τόνο στις τελευταίες αγορές της χρονιάς.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και η εμφάνιση της παιδικής χορωδίας Σπύρου Λάμπρου, η οποία με τα παραδοσιακά κάλαντα, τις Παραμονές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, γέμισε το Εμπορικό Κέντρο με παιδικές φωνές και αυθεντικό χριστουγεννιάτικο συναίσθημα, κορυφώνοντας το εορταστικό κλίμα και χαρίζοντας χαμόγελα σε όλους τους επισκέπτες.

Έμπρακτα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη!

Πέρα από τη διασκέδαση και τις καλλιτεχνικές δράσεις, το ATHENS METRO MALL ανέδειξε και φέτος τον κοινωνικό του ρόλο, φιλοξενώντας από την 1η Δεκεμβρίου έως και την τελευταία ημέρα του έτους φιλανθρωπικά ιδρύματα, συλλόγους και μη κυβερνητικές οργανώσεις, δίνοντας βήμα στο έργο τους και ενισχύοντας τη σύνδεσή τους με το ευρύ κοινό. Οι επισκέπτες ανταποκρίθηκαν θερμά, στηρίζοντας οργανισμούς όπως το Make-A-Wish Ελλάδος, «Το Χαμόγελο του Παιδιού», το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες», την Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας, την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ, την Ένωση Εικαστικών Φίλων, Γονέων και Παιδιών με καρκίνο «Η ΛΑΝΑΣΣΑ», τον Σύλλογο «Φροντίδα», τον Σύλλογο «Παιδί και Δημιουργία» για παιδιά με αιματολογικές παθήσεις και Σύνδρομο Down, το του Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρο Humanity Greece, τη μη κερδοσκοπική εταιρεία για την ενημέρωση, πρόληψη και θεραπεία των ανθρώπων που πάσχουν από Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής «ΑΝΑΣΑ» και το ανθρωπιστικό σωματείο «Έχω τη Δύναμη».

Στο ίδιο πλαίσιο των πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης το ATHENS METRO MALL συνείσφερε για ακόμα μία φορά και στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων αθλητικών συλλόγων και σχολείων του Δήμου Αγίου Δημητρίου και των όμορων δήμων.

Με σταθερή προσήλωση στη δημιουργία εμπειριών που συνδυάζουν τη γιορτινή ψυχαγωγία με την κοινωνική υπευθυνότητα, το ATHENS METRO MALL συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τα Νότια Προάστια, επενδύοντας σε δράσεις που ενώνουν την κοινότητα και ενισχύουν το πνεύμα αλληλεγγύης, όχι μόνο την περίοδο των εορτών αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site www.athensmetromall.gr