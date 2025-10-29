ΑΡΗΣ ΚΟΥΤΕΛΟΣ: Η LG επαναπροσδιορίζει το connected living

Η LG Electronics Hellas συνεχίζει δυναμικά την πορεία ανάπτυξής της στην ελληνική αγορά, εστιάζοντας σε προϊόντα υψηλής αξίας, στην ενίσχυση του επαγγελματικού τομέα (B2B) και στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος «συνδεδεμένου σπιτιού». Οι άξονες αυτοί αποτελούν τη βάση της στρατηγικής της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια, με στόχο να προσφέρει κορυφαία εμπειρία χρήσης και ουσιαστική αξία στους καταναλωτές.

Όπως επισημαίνει ο Άρης Κουτελός, Managing Director της LG Electronics Hellas, «η LG εστιάζει στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αξίας για τον καταναλωτή, επενδύοντας σε τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμα προϊόντα που βελτιώνουν την καθημερινότητα. Από τις OLED τηλεοράσεις και τα ψυγεία InstaView, μέχρι τα πλυντήρια Direct Drive, κάθε λύση της LG ενσωματώνει τη φιλοσοφία της ποιότητας και της τεχνολογικής υπεροχής.»

Η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που οι οικιακές συσκευές λειτουργούν και επικοινωνούν με τους χρήστες. Οι συσκευές πλέον αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον, επεξεργάζονται δεδομένα και προσαρμόζονται στις ανάγκες του καταναλωτή, μετατρέποντας το σπίτι σε έναν έξυπνο, ζωντανό χώρο.

Στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης βρίσκεται η πλατφόρμα LG ThinQ, η οποία λειτουργεί ως ενιαίο κέντρο ελέγχου για όλες τις έξυπνες συσκευές του σπιτιού — ακόμη και για εκείνες τρίτων κατασκευαστών. Με αυτόν τον τρόπο, η LG πλησιάζει το όραμα για ένα σπίτι πραγματικά συνδεδεμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ανθρώπου.

«Η προσέγγισή μας παραμένει βαθιά ανθρωποκεντρική», προσθέτει ο κ. Κουτελός. «Δεν επιδιώκουμε να επιβάλουμε άμεσα την τεχνολογία του “έξυπνου σπιτιού”. Αντίθετα, παρέχουμε στους καταναλωτές προϊόντα που είναι πλήρως έτοιμα για αυτή τη μετάβαση, δίνοντάς τους την ελευθερία να επιλέξουν οι ίδιοι το πότε και πώς θα την υιοθετήσουν.»

Με σταθερή δέσμευση στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα, η LG Electronics Hellas συνεχίζει να πρωτοπορεί, προσφέροντας λύσεις που κάνουν τη ζωή των ανθρώπων πιο απλή, πιο έξυπνη και πιο συνδεδεμένη