27/04/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 27.04.2026 - 17:20)
AQUA Carpatica: Η ποιότητα που ξεχωρίζει διεθνώς
Με συνεχείς διεθνείς διακρίσεις και σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, το AQUA Carpatica συνεχίζει να καινοτομεί και να προσφέρει ξεχωριστές εμπειρίες ενυδάτωσης.

AQUA Carpatica FLAVOURS Pink Grapefruit & AQUA Carpatica Kids με Grand Gold διάκριση Monde Selection

Μια ακόμη σημαντική διεθνή αναγνώριση απέσπασε το AQUA Carpatica στα βραβεία Monde Selection 2026, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη δέσμευσή του στην ανώτερη ποιότητα και τη συνεχή  καινοτομία.

Το AQUA Carpatica FLAVOURS Pink Grapefruit κατέκτησε την ύψιστη διάκριση Grand Gold στην 65η Διεθνή Αξιολόγηση των Monde Selection για νερά και αναψυκτικά, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο και ενισχύοντας τη θέση του ως ένα προϊόν που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία της ενυδάτωσης.

Τα βραβεία Monde Selection αποτελούν έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους διεθνείς θεσμούς αξιολόγησης ποιότητας, με κριτική επιτροπή που απαρτίζεται από τεχνολόγους γεύσης και ειδικούς του κλάδου. Η αξιολόγηση βασίζεται σε αυστηρά κριτήρια που αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή,  όπως η όψη, η γεύση, η αίσθηση στο στόμα, η σύνθεση και η συσκευασία του προϊόντος.

Το AQUA Carpatica FLAVOURS Pink Grapefruit εντυπωσίασε για:

  • Το εκλεπτυσμένο αρωματικό του προφίλ
  • Την τέλεια ισορροπημένη γεύση και την κομψή ανθράκωση
  • Το αρμονικό και δροσιστικό του τελείωμα

Τα AQUA Carpatica FLAVOURS δημιουργούν μια νέα κατηγορία στην ενυδάτωση, καθώς πρόκειται για ποιοτικό ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό, εμπλουτισμένο με χυμό φρούτων και μια σταγόνα αγαύης, προσφέροντας μια μοναδική και ισορροπημένη εμπειρία.

Η επιτυχία αυτή συμπληρώνεται από μία ακόμη σημαντική διάκριση, καθώς το AQUA Carpatica Kids απέσπασε επίσης το Grand Gold, επιβεβαιώνοντας ότι η απόλυτη καθαρότητα αποτελεί τον πυρήνα κάθε προϊόντος AQUA Carpatica.

