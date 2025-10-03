AQUA Carpatica: Η καρδιά της ενυδάτωσης στο Be Well Festival

Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.), προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες, μικρούς, μεγάλους αλλά και οικογένειες, που ήρθαν να ζήσουν μια εμπειρία γεμάτη fitness vibes και θετική ενέργεια.

Οι επισκέπτες του φεστιβάλ είχαν την ευκαιρία να αναζωογονηθούν στους δύο ειδικά διαμορφωμένους σταθμούς ενυδάτωσης του AQUA Carpatica — ο ένας εκ των οποίων βρισκόταν στο Kids Center, προσφέροντας δροσιά και φροντίδα στους μικρούς μας φίλους.

Οι αθλούμενοι και οι λάτρεις τις ευεξίας ενυδατώθηκαν με το Φυσικό Μεταλλικό Νερό AQUA Carpatica, (με σχεδόν χωρίς νιτρικά), αλλά και με το μοναδικό στην Ελλάδα Φυσικώς Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό AQUA Carpatica (χωρίς νιτρικά). Επιλογές που συνδυάζουν την φυσική καθαρότητα με την ευεξία και αποτελούν ιδανική πρόταση για όσους ακολουθούν ένα wellness lifestyle. Παράλληλα, το ενδιαφέρον τους τράβηξαν και τα AQUA Carpatica FLAVOURS (το ανθρακούχο νερό με φυσικούς χυμούς φρούτων και μια σταγόνα αγαύης), διαθέσιμα σε πέντε δροσιστικές γεύσεις: Λάιμ & Μέντα, Ροδάκινο & Μάνγκο, Ροζ Γκρέιπφρουτ, Μήλο, και Σμέουρο.

Ιδιαίτερη στιγμή του φεστιβάλ ήταν το σεμινάριο “Hydration Unlocked by AQUA Carpatica”, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, με ομιλήτρια την κα Μαρία Βοϊτσίδου, Κλινική Διαιτολόγο – MSc, Master Practitioner, Nutrition Psychology και επιστημονική συνεργάτιδα του Dr. Αναστάσιου Παπαλαζάρου. Το σεμινάριο ανέδειξε τη σημασία της σωστής ενυδάτωσης στην καθημερινή μας υγεία και ευεξία, δίνοντας χρήσιμες πληροφορίες για το πώς μπορούμε να κάνουμε πιο συνειδητές και ποιοτικές επιλογές.

Το AQUA Carpatica συνεχίζει να μας υπενθυμίζει πως η σωστή ενυδάτωση είναι το πρώτο βήμα για έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αναδεικνύοντας τη σημασία της φροντίδας του σώματος μέσα από κάθε γουλιά. Γιατί, τελικά… η ευεξία ξεκινάει από ένα ποτήρι νερό!