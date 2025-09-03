AQUA Carpatica FLAVOURS: Η Νέα Διάσταση στη Φυσική Ενυδάτωση

Η ποικιλία έχει ήδη εμπλουτισθεί με δυο νέες γεύσεις, φτάνοντας πλέον τις επτά στο σύνολο!!

Οι νέες γεύσεις είναι:

Μήλο (Apple)

Ροζ Γκρέιπφρουτ (Pink Grapefruit)

Δίπλα στις ήδη δημοφιλείς:

Λάιμ & Μέντα (Lime & Mint)

Ροδάκινο & Μάνγκο (Peach & Mango)

Σμέουρο (Raspberry)

Tο AQUA Carpatica FLAVOURS ξεχωρίζει για τη μοναδική του σύσταση και ποιότητα και όπως πάντα:

Δεν περιέχει ζάχαρη

Δεν περιέχει τεχνητά χρώματα

Δεν περιέχει συντηρητικά

Δεν περιέχει χημικά πρόσθετα

Δεν είναι αναψυκτικό

Αντιθέτως, αποτελεί μια εντελώς ξεχωριστή, δροσιστική και υγιεινή πρόταση:

ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ

Ποιοτικό, φυσικό, ανθρακούχο μεταλλικό νερό, εμπλουτισμένο με φυσικούς χυμούς φρούτων και μια σταγόνα αγαύης – για απόλαυση χωρίς συμβιβασμούς.

Οι γεύσεις AQUA Carpatica FLAVOURS έχουν έρθει για να προσφέρουν ακόμη περισσότερες επιλογές δροσιάς και απόλαυσης, κάθε στιγμή της ημέρας.