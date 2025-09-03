AQUA Carpatica FLAVOURS: Η Νέα Διάσταση στη Φυσική Ενυδάτωση by TheIssue.gr 3 Σεπτεμβρίου, 2025 TheIssue.gr Τα πολυαγαπημένα και στην Ελλάδα AQUA Carpatica FLAVOURS συνεχίζουν να προσφέρουν μοναδικές στιγμές δροσιάς και απόλαυσης, μέσα από τους εκλεκτούς φρουτένιους συνδυασμούς τους. Η ποικιλία έχει ήδη εμπλουτισθεί με δυο νέες γεύσεις, φτάνοντας πλέον τις επτά στο σύνολο!! Οι νέες γεύσεις είναι: Μήλο (Apple) Ροζ Γκρέιπφρουτ (Pink Grapefruit) Δίπλα στις ήδη δημοφιλείς: Λάιμ & Μέντα (Lime & Mint) Ροδάκινο & Μάνγκο (Peach & Mango) Σμέουρο (Raspberry) Tο AQUA Carpatica FLAVOURS ξεχωρίζει για τη μοναδική του σύσταση και ποιότητα και όπως πάντα: Δεν περιέχει ζάχαρη Δεν περιέχει τεχνητά χρώματα Δεν περιέχει συντηρητικά Δεν περιέχει χημικά πρόσθετα Δεν είναι αναψυκτικό Αντιθέτως, αποτελεί μια εντελώς ξεχωριστή, δροσιστική και υγιεινή πρόταση: ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ Ποιοτικό, φυσικό, ανθρακούχο μεταλλικό νερό, εμπλουτισμένο με φυσικούς χυμούς φρούτων και μια σταγόνα αγαύης – για απόλαυση χωρίς συμβιβασμούς. Οι γεύσεις AQUA Carpatica FLAVOURS έχουν έρθει για να προσφέρουν ακόμη περισσότερες επιλογές δροσιάς και απόλαυσης, κάθε στιγμή της ημέρας. Tags AQUA CARPATICA Ακολούθησε το TheIssue.gr στο Google News και μάθε πρώτη όλα τα νέα! Share Tweet Share