Απολαμβάνοντας τις Ολυμπιακές στιγμές με τη σειρά τηλεοράσεων TCL NXTVISION A300

Υπολογίζεται ότι 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι θα επισκεφθούν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026, οι οποίοι ξεκινούν σε λιγότερο από 100 ημέρες. Για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν αυτοπροσώπως, η αναβάθμιση της τηλεόρασής τους μπορεί να είναι η καλύτερη εναλλακτική, ώστε να εμψυχώνουν τους αγαπημένους τους αθλητές από την άνεση του καναπέ τους.

Ως Επίσημος Παγκόσμιος Χορηγός των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων στις κατηγορίες Οικιακού Οπτικοακουστικού Εξοπλισμού και Οικιακών Συσκευών, καθώς και Επίσημος Χορηγός Τηλεόρασης, η TCL κάνει ακόμη πιο εύκολο για όλους να νιώσουν μέρος της δράσης με τη σειρά τηλεοράσεων TCL NXTVISION A300. Σχεδιασμένη για να προσφέρει κορυφαία καινοτομία με ρυθμό ανανέωσης 144Hz για καθαρή εικόνα σε σκηνές γρήγορης κίνησης, καθηλωτικό ήχο από την Bang & Olufsen και κομψό σχεδιασμό, η τηλεόραση NXTVISION θα κάνει τους θεατές να αισθανθούν ότι βρίσκονται στην πρώτη σειρά του σταδίου.

Πιστή στο όραμά της “Inspire Greatness’’, η TCL συνδυάζει φέτος τον χειμώνα την τεχνολογία με τις ολυμπιακές αξίες, κάνοντας την παρακολούθηση αθλητικών διοργανώσεων από το σπίτι πιο απολαυστική, καθηλωτική και διασκεδαστική από ποτέ. Πρόσφατα, η TCL παρουσίασε την Team TCL EU, η οποία συγκεντρώνει μερικούς από τους πιο διακεκριμένους αθλητές χειμερινών σπορ της Ευρώπης ως επίσημους αθλητικούς ambassadors. Με την τηλεόραση NXTVISION της TCL, οι χρήστες μπορούν να εμψυχώνουν τους Christof Innerhofer και Clément Noël καθώς αγωνίζονται στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026.

Μεγάλη Οθόνη για Μεγάλες Στιγμές

Η σειρά τηλεοράσεων TCL NXTVISION A300 διαθέτει ισχυρή οθόνη QLED, που κάνει κάθε αγώνισμα —από το καλλιτεχνικό πατινάζ έως το άλμα με σκι— να φαίνεται πιο κοντά και πιο ‘ζωντανό’ από ποτέ. Η ματ, anti‑reflective οθόνη αποτρέπει τις αντανακλάσεις ακόμη και στο φως της ημέρας, επιτρέποντας στους θεατές να βλέπουν καθαρά κάθε στροφή και κάθε γραμμή τερματισμού.

Με τη μετακινούμενη βάση δαπέδου και τη λεπτή επιτοίχια στήριξη, η τηλεόραση NXTVISION είναι πλήρως φορητή, επιτρέποντάς τους να απολαμβάνουν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες από οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού. Τα προσαρμόσιμα μαγνητικά πλαίσια καθιστούν εύκολη την αλλαγή χρώματος, ώστε να ταιριάζει με τη διακόσμηση ή τη διάθεση — μετατρέποντας έτσι την τηλεόραση σε ένα κομψό στοιχείο design που προσαρμόζεται σε κάθε αισθητική χώρου, ακόμη και κατά τη διάρκεια της αθλητικής περιόδου.

Η σειρά τηλεοράσεων TCL NXTVISION A300 συνοδεύεται, επίσης, από ένα εξαιρετικά λεπτό και κομψό ασύρματο soundbar και subwoofer, σχεδιασμένο σε συνεργασία με την Bang & Olufsen, προσφέροντας καθαρό και ποιοτικό ήχο. Η εγκατάσταση είναι απλή και χωρίς καλώδια, επιτρέποντας στους θεατές να απολαμβάνουν καθηλωτικό ήχο χωρίς την ταλαιπωρία σύνδεσης εξοπλισμού.

Πέρα από τις καινοτόμες προδιαγραφές της, η σειρά A300 έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την αισθητική. Διαθέτει λευκό, εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό μόλις 27,9 mm, προσδίδοντας έναν φωτεινό και δημιουργικό χαρακτήρα στον χώρο. Η ενσωματωμένη Art Library επιτρέπει την επιλογή από επιμελημένες συλλογές έργων τέχνης ή την προβολή προσωπικών φωτογραφιών όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη, μετατρέποντας την οθόνη σε γκαλερί. Με ένα μόνο άγγιγμα, οι χρήστες μπορούν να εναλλάσσουν εύκολα μεταξύ λειτουργίας τέχνης και τηλεόρασης, μεταμορφώνοντας τον χώρο τους από προσωπική γκαλερί σε κέντρο ολυμπιακής δράσης μέσα σε δευτερόλεπτα.

Για όσους αναζητούν άνεση, αισθητική και κορυφαίες επιδόσεις σε μία συσκευή, η τηλεόραση TCL NXTVISION βοηθά κάθε σπίτι να συμμετέχει στη συγκίνηση και το μεγαλείο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.