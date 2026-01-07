Ανασκόπηση 2025: Τα 10 πιο σημαντικά επιτεύγματα της Emirates

Το 2025, η Emirates μετέφερε 55,6 εκατομμύρια επιβάτες, κάλυψε αποστάσεις που αντιστοιχούν σε 29.290 γύρους γύρω από τη Γη μέσα από σχεδόν 180.580 πτήσεις και προχώρησε σε παραγγελίες για 73 νέα αεροσκάφη.

Τον Οκτώβριο, η αεροπορική εταιρεία γιόρτασε τα 40 χρόνια λειτουργίας της, ωστόσο η πραγματική ιστορία του 2025 ξεπερνά αυτή την επέτειο, καθώς η Emirates συνεχίζει να χαράζει το μέλλον της αεροπορίας και της εμπειρίας ‘Fly Better’

Ανεξάρτητα από το αν παρακολουθείτε την Emirates όλο το χρόνο ή μόλις τώρα συντονίζεστε, ακολουθούν τα 10 σημαντικότερα επιτεύγματα που καθόρισαν το 2025 για τη μεγαλύτερη διεθνή αεροπορική εταιρεία στον κόσμο.

Απογειώνεται το πρώτο Emirates A350

Το πρώτο αεροσκάφος Emirates A350 μπήκε σε εμπορική λειτουργία στις αρχές Ιανουαρίου 2025 με το πρωτότυπο ταξίδι του προς το Εδιμβούργο. Από τότε, το δίκτυο των A350 της εταιρείας έχει επεκταθεί ραγδαία: σήμερα, 16 αεροσκάφη Emirates A350 πετούν σε 18 πόλεις, συνδέοντας τους ταξιδιώτες με άνεση σε όλη την Ευρώπη, τη Δυτική Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αυστραλία και σύντομα στην Αμερικανική ήπειρο, με το ντεμπούτο να πραγματοποιείται στο Μόντρεαλ τον Φεβρουάριο του 2026.

Στρέφοντας το βλέμμα προς την Ανατολή

Το 2025, η Emirates ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία της στην Ασία με την προσθήκη δύο νέων προορισμών στην ηπειρωτική Κίνα – Σενζέν και Χανγκτσόου – με καθημερινές απευθείας πτήσεις, καθώς και υπηρεσίες προς το Ντα Νανγκ στο Βιετνάμ και το Σιέμ Ριπ στην Καμπότζη μέσω Μπανγκόκ. Η εταιρεία εργάζεται για να ανταποκριθεί στη συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης για ταξίδια και εμπορικές μετακινήσεις σε όλη την Ανατολική Ασία και την Κίνα, καθώς η επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή αυξάνεται.

Περισσότερη Premium Οικονομική, λόγω μεγάλης ζήτησης

Κατά τη διάρκεια του 2025, η Emirates ενίσχυσε τον στόλο της με περισσότερα αεροσκάφη επόμενης γενιάς Airbus A350 και ανανεωμένα Airbus A380 και Boeing 777, όλα εξοπλισμένα με την βραβευμένη καμπίνα Premium Οικονομική της Emirates. Σήμερα, σχεδόν 70 πόλεις εξυπηρετούνται από περισσότερα από 100 αεροσκάφη με τις πιο σύγχρονες καμπίνες της Emirates, καλύπτοντας περίπου το 40% του επιβατικού στόλου της εταιρίας.

Αστραπιαία Ταχύτητα με το Starlink

Σύμφωνα με τη δέσμευσή της να προσφέρει μια ανώτερη και συνεπή εμπειρία σε όλο τον στόλο της, η Emirates ανακοίνωσε τον Νοέμβριο στο Dubai Airshow την εγκατάσταση Wi-Fi Starlink σε 232 αεροσκάφη. Ξεκινώντας με τα Boeing 777, το πρόγραμμα θα επεκταθεί γρήγορα, καθιστώντας την Emirates την πρώτη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο με A380 εξοπλισμένα με Starlink στις αρχές του 2026. Η εγκατάσταση θα γίνεται με ρυθμό περίπου 11 αεροσκάφη ανά μήνα και μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, πάνω από 123 αεροσκάφη θα προσφέρουν στους επιβάτες δωρεάν υπερ-γρήγορη σύνδεση για streaming, gaming, εργασία και περιήγηση σε κάθε κατηγορία καμπίνας.

Σύνδεση με τους φιλάθλους μέσω του αθλητισμού

Το 2025, η Emirates ανακοίνωσε εννέα σημαντικές συμφωνίες και ανανεώσεις στον αθλητισμό, εδραιώνοντας τη θέση της ως ένας από τους πιο ορατούς χορηγούς στον κόσμο για τη δεκαετία του 2030. Η επταετής συνεργασία με την FC Bayern Munich έκανε την Emirates Platinum Partner της γερμανικής ποδοσφαιρικής υπερδύναμης και σηματοδότησε την υψηλού προφίλ επιστροφή της μάρκας στο Bundesliga.

Η Emirates υπέγραψε ιστορική επέκταση συνεργασίας με τη World Rugby έως το 2035, τη μεγαλύτερη δέσμευση στην 40χρονη ιστορία χορηγιών της εταιρείας και την πρώτη Platinum Partnership στην ιστορία του ράγκμπι. Παράλληλα, σύναψε νέα συνεργασία με την European Professional Club Rugby (EPCR), υποστηρίζοντας τις πιο κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις συλλόγων ράγκμπι και συνδέοντας την εταιρεία με πάνω από 70 εκατομμύρια φιλάθλους ράγκμπι σε όλο τον κόσμο.

Άλλες αξιοσημείωτες συμφωνίες περιλαμβάνουν: την ανάληψη του ρόλου του Επίσημου Κύριου Χορηγού της ομάδας μπάσκετ της Real Madrid, την ανανέωση της 18χρονης συνεργασίας με την AC Milan, επεκτάσεις με τις Olympique Lyonnais και ATP Tour έως το 2030, καθώς και συνεργασία με την UAE Team Emirates XRG. Αυτές οι συμφωνίες εδραίωσαν το αθλητικό χαρτοφυλάκιο της Emirates, που περιλαμβάνει ποδοσφαιρικούς συλλόγους ελίτ, διεθνές ράγκμπι, επαγγελματικό μπάσκετ, Grand Slam τένις, ποδηλασία υψηλού επιπέδου και πολλές ακόμη συνεργασίες.

Door-to-door παραδόσεις, ταχύτερα με την Emirates Courier Express

Η Emirates εγκαινίασε την Emirates Courier Express, θέτοντας νέα πρότυπα στη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων, με απευθείας μεταφορές μέσω του επιβατικού της στόλου αντί να δρομολογούνται τα δέματα μέσω πολλών κόμβων. Λίγο μετά την έναρξη, το πρόγραμμα διεύρυνε το δίκτυό του προσθέτοντας προορισμούς στην Αυστραλία και τη Γερμανία, εξυπηρετώντας πλέον 10 διεθνείς αγορές, με περαιτέρω επέκταση προγραμματισμένη για το 2026. Μέχρι σήμερα, η αεροπορική εταιρεία έχει διαχειριστεί πάνω από 50.000 δέματα, με μέσο χρόνο παράδοσης μόλις τριών ημερών ανά ζεύγος προορισμών.

Τα 25 χρόνια του προγράμματος Skywards της Emirates

Το 2025, το πρόγραμμα Skywards της Emirates γιόρτασε τα 25 του χρόνια με ειδικό λογότυπο σε A380 και μηνιαίες δράσεις για τα μέλη του. Σήμερα, το βραβευμένο πρόγραμμα αριθμεί 37 εκατομμύρια μέλη σε 190 χώρες. Τα τελευταία 20 χρόνια, το Skywards έχει μοιράσει σχεδόν 400 δισεκατομμύρια μίλια μέσω περισσότερων από 100 συνεργατών, καλύπτοντας 1.400 προορισμούς και 30.000 ξενοδοχεία. Πλέον, τα μέλη εξαργυρώνουν καθημερινά πάνω από 800 ανταμοιβές πτήσεων και απολαμβάνουν μια αναβάθμιση κάθε λεπτό. Το πρόγραμμα παραμένει μία από τις πιο σημαντικές πλατφόρμες πιστότητας στον χώρο της αεροπορίας, προσθέτοντας περίπου 78.000 νέα μέλη κάθε εβδομάδα.

Το πρόγραμμα ‘Aircrafted KIDS’ φτάνει σε χιλιάδες παιδιά

Το 2025, η πρωτοβουλία CSR Aircrafted KIDS της Emirates διένειμε πάνω από 3.700 χειροποίητες σχολικές τσάντες σε παιδιά που έχουν ανάγκη σε οκτώ χώρες της Αφρικής, της Δυτικής Ασίας και της Μέσης Ανατολής, σε συνεργασία με περισσότερες από δώδεκα ΜΚΟ που υποστηρίζουν την εκπαίδευση. Το πρόγραμμα διένειμε πάνω από 1.300 τσάντες στην Αφρική (Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Αιθιοπία), 700 τσάντες στην Ασία (Ινδία, Μπαγκλαντές, Πακιστάν) και πάνω από 1.600 τσάντες στη Μέση Ανατολή (Αίγυπτο και Ιορδανία), γεμάτες με βασικά σχολικά είδη και βιβλία τοπικής προέλευσης. Χειροποίητες από την ομάδα Emirates Engineering Maintenance Assistants, οι τσάντες κατασκευάζονται με πάνω από 50.000 κιλά ανακυκλωμένων υλικών, όπως τα υφάσματα καθισμάτων που προέρχονται από το πρόγραμμα ανακαίνισης αεροσκαφών της εταιρείας. Η Emirates σκοπεύει να επεκτείνει αυτή την πρωτοβουλία και σε άλλες χώρες το 2026.

Πρωτοπορία στην προσβάσιμη ταξιδιωτική εμπειρία

Η Emirates έγινε η πρώτη αεροπορική εταιρεία Autism Certified Airline™, στον κόσμo με πάνω από 30.000 μέλη πληρώματος και προσωπικό εδάφους εκπαιδευμένα για να υποστηρίζουν επιβάτες με αυτισμό και ευαισθησίες στις αισθήσεις. Παράλληλα, εγκαινίασε το Accessible & Inclusive Travel Hub στην ιστοσελίδα emirates.com, προσφέροντας εύκολη πλοήγηση, ψηφιακούς οδηγούς αισθητηριακής εμπειρίας και υποστήριξη προσαρμοσμένη ανά είδος αναπηρίας ή στάδιο ταξιδιού.

Η Emirates εισήγαγε τα προγράμματα Travel Rehearsal σε 17 πόλεις παγκοσμίως, επιτρέποντας σε παιδιά με αυτισμό να εξασκηθούν στη διαδικασία του αεροδρομίου πριν από τις πραγματικές πτήσεις. Επιπλέον, νέα αισθητηριακά προϊόντα και παιχνίδια για χαλάρωση βοηθούν τους επιβάτες με νευροδιαφορετικότητα να αντιμετωπίζουν την υπερδιέγερση κατά το ταξίδι.

Μεταξύ των αναβαθμισμένων υπηρεσιών το 2025 περιλαμβάνονται: μαξιλάρι με κουκούλα στην Διακεκριμένη Θέση, πιστοποιημένο για ασφάλεια, που μειώνει την ανάγκη μετακίνησης επιβατών με σοβαρά κινητικά προβλήματα, καθώς και προσφορά πάνω από 600 ταινιών με υπότιτλους και 200 με ηχητική περιγραφή στο σύστημα ψυχαγωγίας Emirates ice, για επιβάτες με προβλήματα όρασης ή ακοής. Η Emirates προχώρησε επίσης σε σχεδιασμό χωρίς εμπόδια και χρήση βιομετρικών στο Dubai International Airport για άτομα με αναπηρίες και προγραμματίζει να λανσάρει στόλο 10 οχημάτων με πρόσβαση σε αναπηρικό αμαξίδιο έως τις αρχές του 2026.

«Fly better» – μια διαρκής δέσμευση και επένδυση

Κατά τη διάρκεια του 2025, η Emirates ανέβασε το επίπεδο της ταξιδιωτικής εμπειρίας για επιβάτες Premium και οικογένειες, με σειρά βελτιώσεων στον αέρα και στο έδαφος. Τον Ιούλιο, εγκαινίασε το Emirates First, έναν αποκλειστικό χώρο ιδιωτικού check-in στο Terminal 3 του Dubai International, με πολυτελή καθίσματα και σύγχρονη ατμόσφαιρα. Οι επιβάτες μπορούν να κάνουν γρήγορο check-in καθισμένοι, απολαμβάνοντας μια ομαλή και κομψή εμπειρία, τόσο οι πελάτες Πρώτης Θέσης όσο και τα μέλη του βραβευμένου προγράμματος επιβράβευσης τακτικών επιβατών Skywards Platinum της Emirates.

Στα αεροσκάφη, η Emirates ανανέωσε την υπηρεσία Πρώτης Θέσης, προσφέροντας συλλεκτικά μενού που εξερευνούν την κληρονομιά του κρασιού και γαστρονομικές έμπνευσεις, μπολ χαβιαριού σχεδιασμένα από τον Robert Welch για την υπηρεσία απεριόριστου χαβιαριού, σερβιρισμένα με γάντια από το πλήρωμα, καθώς και ρουστίκ πλατό τυριών από slate με ξύλινα συνοδευτικά.

Επενδύοντας στα υψηλότερα επίπεδα πολυτελούς φιλοξενίας, η Emirates εγκαινίασε το Centre of Hospitality Excellence στο Ντουμπάι για την εκπαίδευση σχεδόν 25.000 μελών πληρώματος σε φιλοξενία επιπέδου Michelin, με εστιατόριο fine dining, κουζίνες επίδειξης και τεχνολογικά εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας.

Στα αεροσκάφη, η εταιρεία εισήγαγε 12 νέα συλλεκτικά παιχνίδια και τσάντες για παιδιά, καλύπτοντας τρεις ηλικιακές ομάδες. Τα προϊόντα αυτά περιέχουν τουλάχιστον 50% ανακυκλωμένο υλικό και έχουν σχεδιαστεί με έμπνευση από τις παγκόσμιες αθλητικές συνεργασίες της Emirates.

Η Emirates ολοκλήρωσε τη χρονιά με 25 διακρίσεις, μεταξύ των οποίων: Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία στον Κόσμο για 8η συνεχόμενη χρονιά στα ULTRAs, Καλύτερη Διεθνής Αεροπορική Εταιρία και Καλύτερη Διεθνής Αεροπορική Πρώτης Θέσης από το Forbes Travel Guide, Best Long-Haul Airline από την Telegraph, και Καλύτερη Αεροπορική Εταιρία Παγκοσμίως από το Business Traveller Middle East για 12η συνεχόμενη χρονιά. Επιπλέον, η Emirates έλαβε το APEX Best Global Entertainment Award για το σύστημα ice και το WORLD CLASS Award για συνολική εμπειρία πελάτη, μεταξύ άλλων διακρίσεων.