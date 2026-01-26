«Αμαρτωλοί» και «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» Οι ταινίες με τις περισσότερες υποψηφιότητες για Όσκαρ παίζουν στο Vodafone TV

Με την ανακοίνωσή τους, την περασμένη Παρασκευή, τα 98α βραβεία Όσκαρ της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, έχρισαν τους «Αμαρτωλούς» (Sinners) σε σκηνοθεσία του Ράιαν Κούγκλερ, την ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των βραβείων, αφού με 16 υποψηφιότητες ηγούνται της φετινής κούρσας.

Το στούντιο των Warner Bros. κατάφερε να υπερισχύσει με 30 υποψηφιότητες, αφού εκτός των «Αμαρτωλών», η ταινία «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» (One Battle After Another) του Πολ Τόμας Άντερσον ακολουθεί με 13 υποψηφιότητες, ενώ και η μεγάλη έκπληξη της χρονιάς, το «Weapons» του Ζακ Γκρέγκλερ προτάθηκε για Όσκαρ Β’ Γυναικείου ρόλου για την Έιμι Μάντιγκαν. Και οι τρεις ταινίες, μαζί με όλο τον κατάλογο του ΗΒΟ ΜΑΧ, παίζουν ήδη στο VODAFONE TV!

Οι «Αμαρτωλοί», η εισπρακτική έκπληξη της σαιζόν με περισσότερα από 350 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις, σε σενάριο γραμμένο από τον σκηνοθέτη του «Black Panther», αφηγείται την ιστορία δυο δίδυμων αδερφών που επιστρέφουν στην πατρίδα τους στην αμερικανική επαρχία του 1930 και έρχονται αντιμέτωποι με το υπερφυσικό Κακό. Πότε ξανά, ο τρόμος και η μουσική δεν απέκτησαν τέτοια συμβολική κριτική ματιά για τον ρατσισμό και τις διακρίσεις, με τους «Αμαρτωλούς» να καταφέρνουν να διατηρήσουν άφθαρτη την ουσία της κινηματογραφικής διασκέδασης.

Υποψήφιο σε σχεδόν όλες τις κατηγορίες, ανάμεσά τους για Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία, Σενάριο, Μουσική, Α’ Ανδρικού, Β’ Ανδρικού, και Β’ Γυναικείου ρόλου, το «Sinners» κατάφερε να ξεπεράσει σε υποψηφιότητες το «Lalaland» και τον «Τιτανικό», αφού με 16 υποψηφιότητες έγινε η ταινία με τις περισσότερες στην σχεδόν ενός αιώνα ιστορία των Όσκαρ.

Από την άλλη, η «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» σε σενάριο βασισμένο σε μυθιστόρημα του ακριβοθώρητου Τόμας Πίντσον, είναι η τελευταία δουλειά του Πολ Τόμας Άντσερον, ενός εκ των σημαντικότερων ανεξάρτητων Αμερικανών δημιουργών των τελευταίων 30 χρόνων. Η ιστορία, με πρωταγωνιστές τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, τον Σον Πεν, τον Μπενίσιο ντελ Τόρο και την Τσέις Ινφίνιτι ακολουθεί έναν πρώην επαναστάτη που αναγκάζεται να επιστρέψει στην «ενεργό δράση» όταν αυτός και η κόρη του καταδιώκονται από έναν αυταρχικό, διεφθαρμένο στρατιωτικό. Με μια πύρινη ματιά απέναντι στις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες στην Αμερική του σήμερα, αλλά και διατηρώντας την ιδιαίτερη σατυρική του ματιά, ο Πολ Τόμας Άντερσον -που κέρδισε και την Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Κωμωδίας και Σκηνοθεσίας- κατεβαίνει στην φετινή αρένα με 13 υποψηφιότητες, ανάμεσά τους για Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία, Σενάριο, Α’ Ανδρικού, (διπλό) Β’ Ανδρικού και Β’ Γυναικείου ρόλου.

Τέλος, το «Weapons» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ζακ Γκρέγκλερ, που αφηγείται το χρονικό εξαφάνισης δεκαεπτά παιδιών από μια τάξη δημοτικού, μια συγκεκριμένη ώρα μετά τα μεσάνυχτα, σε μια επαρχιακή πόλη της Αμερικής, είναι το θρίλερ της χρονιάς, καταχωρημένο σε δεκάδες λίστες με τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, με 300 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις. Η ταινία προτάθηκε για το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Έιμι Μάντιγκαν, στον ρόλο της θείας Γκλάντις, ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι ο χαρακτήρας της θα αποκτήσει μια αυτόνομη ταινία.