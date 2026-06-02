ΑΚΜΙ GASTRONOMY FESTIVAL 2026: Ένα διήμερο φεστιβάλ «οδοιπορικό» στη σύγχρονη δημιουργική κουζίνα, με την υπογραφή της κορυφαίας Σχολής Γαστρονομίας στην Ελλάδα

Το AKMI Gastronomy Festival αποτελεί κορυφαίο θεσμό της μεγαλύτερης Σχολής Γαστρονομίας στην Ελλάδα και διοργανώνεται στις βραβευμένες εγκαταστάσεις της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ στη Θεσσαλονίκη.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος το κορυφαίο γαστρονομικό event για τη Βόρεια Ελλάδα «AKMI Gastronomy Festival», στις βραβευμένες εγκαταστάσεις της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ στη Θεσσαλονίκη. Δύο ημέρες, 9 καταξιωμένοι chefs και pastry chefs και 6 συναρπαστικά live cooking sessions ανέδειξαν νέες τάσεις, καινοτόμες τεχνικές και γευστικές προσεγγίσεις που πρωταγωνιστούν στην παγκόσμια σκηνή της γαστρονομίας.

Πρωταγωνιστής στο φετινό Gastronomy Festival η σύγχρονη, δημιουργική κουζίνα της Μεσογείου, ένα πολύχρωμο μωσαϊκό γεύσεων και αρωμάτων, όπου οι εκλεκτές πρώτες ύλες και οι αυθεντικές γεύσεις και παραδόσεις ετών επανασυστήθηκαν στο κοινό, σε ζωντανό χρόνο, μέσα από μια σύγχρονη επαγγελματική προσέγγιση και ματιά στις διεθνείς τάσεις της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής τέχνης.

Ένα «οδοιπορικό» στη Μεσόγειο του σήμερα

Η φετινή θεματική των masterclasses ξεδίπλωσε στη σκηνή του Gastronomy Festival συναρπαστικές γευστικές διαδρομές: από το σεμινάριο «Mediterranean Cuisine» και την πεμπτουσία της μεσογειακής διατροφής στο πλαίσιο της zero waste φιλοσοφίας, μέχρι το “4 Hands Menu – Amalfi vibes” με αύρα Ιταλικής Ριβιέρας και θέμα την παρασκευή φρέσκων ζυμαρικών με τη χρήση εσπεριδοειδών, όπως υπαγορεύει η τάση του “fine casual” στα κορυφαία resorts. Και από το “Modern Plated Desserts“, τη σύνθεση πολλαπλών στοιχείων και την εναλλαγή υφών — από το τραγανό στο κρεμώδες και το αέρινο — στη διεθνή ζαχαροπλαστική σκηνή, έως τo “Μεσογειακή Δημιουργική Κουζίνα“, όπου προηγμένες τεχνικές, όπως το sous-vide και οι μέθοδοι φυσικής ζύμωσης ανέδειξαν το fine-dining και πώς οι κλασικές γεύσεις μπορούν να μετεξελιχθούν σε ένα μοντέρνο, καλλιτεχνικό γαστρονομικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος θεσμός στις σπουδές Μαγειρικής Τέχνης

Το AKMI Gastronomy Festival αποτελεί κορυφαίο θεσμό της μεγαλύτερης Σχολής Γαστρονομίας στην Ελλάδα και διοργανώνεται στις βραβευμένες εγκαταστάσεις της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ στη Θεσσαλονίκη. Απευθύνεται σε σπουδαστές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής τέχνης, επαγγελματίες του χώρου, food bloggers και influencers, αλλά και στους λάτρεις της σύγχρονης και δημιουργικής κουζίνας, σε Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα. Στόχος του Φεστιβάλ παραμένει η ανάδειξη της γαστρονομικής μας παράδοσης, των εκλεκτών πρώτων υλών, των νέων τεχνικών και των διεθνών τάσεων.