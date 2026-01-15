Αινιγματικό comeback για την Έλενα Παπαρίζου: «Το καλό επιστρέφει»

Η Έλενα Παπαρίζου φαίνεται ότι επέστρεψε στο στούντιο για τα καλά και… για καλό!

Με ένα αινιγματικό post στo Instagram, κλείνει το μάτι στο κοινό για τη νέα της δουλειά, δημιουργώντας ενθουσιασμό και προσμονή στους fans.

Στο βίντεο φαίνεται να ηχογραφεί ένα καινούργιο τραγούδι, με το post να συνοδεύεται απλώς από τη λεζάντα «Το καλό επιστρέφει.. σύντομα κοντά σας!», χωρίς όμως να αποκαλύπτονται περισσότερα.

Μέχρι σήμερα, η καλλιτέχνιδα έχει κερδίσει την καρδιά του κόσμου όχι μόνο με τις τεράστιες επιτυχίες, την καθηλωτική της φωνή και την εκρηκτική της σκηνική παρουσία, αλλά και με την προσωπικότητά της: Τη θετική της αύρα, την αυθεντικότητα του χαρακτήρα της και την καλοσύνη που εκπέμπει στις δημόσιες τοποθετήσεις της.

Σε κάθε περίπτωση, ανυπομονούμε για το νέο της project, πιστεύοντας πως ίσως για ακόμη μία φορά θα μας εμπνεύσει να επιστρέφουμε τη θετική μας ενέργεια στις μικρές πράξεις της καθημερινότητάς μας.

IG Link: