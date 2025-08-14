Αυτά είναι τα 3 χειρότερα ζώδια για να κάνεις σχέση – Και αυτό είναι το καλύτερο

Τα ζώδια των ανθρώπων, συχνά, έχουν να σου «πουν» πολλά περισσότερα από όσα νομίζεις. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο μάλιστα, ανεξαρτήτως με το αν ασχολείσαι ή όχι με την αστρολογία, μια από τις πρώτες ερωτήσεις που κάνεις όταν συναντάς ένα καινούριο πρόσωπο, είναι το ζώδιο του.

Τα ζώδια λοιπόν και η αστρολογία, σχετίζεται με κάποια από τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων, άλλα ταιριάζουν μεταξύ τους και άλλα είναι καλό να μην συναντιούνται.

Τα 3 χειρότερα ζώδια για σχέση – Ποιο είναι το ιδανικό;

Ο συνδυασμός των ζωδίων λοιπόν μπορεί να θεωρηθεί, είτε μια ιδανική ζεύξη- είτε να οδηγήσουν στην απόλυτη καταστροφή.

Ποια όμως είναι τα πιο αναξιόπιστα ζώδια που θα πρέπει να αποφύγεις τον δεσμό μαζί τους.

1. Σκορπιός:

Οι βασιλιάδες του «δεν ξέρω τι θέλω». Την μια ημέρα σε λατρεύουν και την επόμενη αισθάνονται μπερδεμένοι. Πρόκειται για ιδιαίτερα δύσκολους χαρακτήρες και δεν είναι καθόλου εύκολο να τους «διαβάσεις». Έτσι λοιπό, ο Σκορπιός, μέχρι να ωριμάσει συναισθηματικά, το πιο πιθανό είναι να σε εξαντλήσει.

2. Τοξότης:

Τα παιδιά του ζωδιακού και αυτός που δεν θα μεγαλώσει ποτέ. Είναι ιδιαίτερα επιπόλαιος, παρορμητικός, αγαπά τα πάρτι και τις νέες περιπέτειες και παρόλο που δένεται συναισθηματικά, του είναι πολύ εύκολο να σε προσπεράσει σε μια στιγμή. Ο Τοξότης λοιπόν, αν και μπορεί να σε αγαπήσει, μπορεί εύκολα και να σε εξαντλήσει. Αν η περιπέτεια και η αδρεναλίνη δεν κυλάνε το αίμα σου τότε δεν είναι καλά τα νέα.

3. Υδροχόος:

Χρειάζεται υπομονή για να καταλήξεις με έναν Υδροχόο στη ζωή σου. Πρόκειται, για ένα από τα πιο ιδιόρρυθμα και «δύσκολα» ζώδια του αστρολογικού χάρτη, ενώ συχνά επιλέγει τη μοναξιά από την συντροφικότητα. Συχνά, απορρίπτει τις δεσμεύσεις καθώς μέσω αυτών θα πρέπει να ανοιχτεί κάτι που δεν του είναι ευχάριστο. Ο Υδροχόος, ή θα σε εμπιστευτεί πραγματικά ή θα φύγει την επόμενη ημέρα.

Ποιο όμως είναι το κατάλληλο ζώδιο για σχέση;

Η απάντηση είναι μια και αποδεκτή από όλους. Και φυσικά ο Ταύρος. Γεμάτος πίστη, αγάπη, ισορροπία και ένα πείσμα που συχνά οδηγεί στο ιδανικό αποτέλεσμα.

Ο Ταύρος αφοσιώνεται και συχνά οι σχέσεις που κάνει είναι σχέσεις ζωής. Δεν αφήνει τίποτα στη φαντασία και επιλέγει να βρίσκει ιδέες και λύσεις που διατηρούν τη σπίθα στη σχέση.

Διάβασε επίσης: Τα 2 ζώδια που δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να κάνουν σχέση μεταξύ τους

