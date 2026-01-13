8 brands της Beverage World ανάμεσα στα κορυφαία της παγκόσμιας αγοράς ποτού

Για την Beverage World το 2026 ξεκινά με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη σταθερή της δέσμευση στην ποιότητα, την καινοτομία και την ανάδειξη κορυφαίων brands από τη διεθνή σκηνή του ποτού.

Το πλούσιο και δυναμικά εξελισσόμενο portfolio της εταιρείας καταγράφει σταθερά σημαντικές διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας την ευθυγράμμισή του με τις σύγχρονες τάσεις της διεθνούς αγοράς και τις επιλογές της παγκόσμιας κοινότητας επαγγελματιών του bartending.

Στο πρόσφατα δημοσιευμένο Drinks International Brands Report 2026, οκτώ brands που αντιπροσωπεύονται αποκλειστικά από την Beverage World διακρίθηκαν σε δύο κορυφαίες κατηγορίες. Στην κατηγορία Best Selling Brands, το Angostura Bitters κατέκτησε την 1η θέση παγκοσμίως, το Lyre’s Non Alcoholic Spirits τη 2η θέση, ενώ το Calle 23 βρέθηκε στην 8η θέση, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή απήχηση και εμπορική τους δυναμική.

Αντίστοιχα, στην κατηγορία Top Trending Brands, επτά brands της Beverage World – Angostura Bitters, Lyre’s Non Alcoholic Spirits, Magnifica, Angostura Rum, Nemiroff Vodka, Dunville’s Irish Whiskey και Ojo de Dios ξεχωρίζουν ως σταθερά σημεία αναφοράς στη σύγχρονη σκηνή του ποτού. Οι διακρίσεις αυτές αντικατοπτρίζουν ένα πολυσυλλεκτικό portfolio που ακολουθεί και διαμορφώνει τις τάσεις, από τα premium spirits μέχρι τις νέες, ανερχόμενες επιλογές non-alcoholic, όπως εκφράζονται σήμερα στα bars παγκοσμίως.

Το Drinks International Brands Report αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα reports πρωτογενούς έρευνας διεθνώς και φέτος διανύει τη 16η χρονιά του. Χαρτογραφεί τις αγοραστικές συνήθειες και τις τάσεις σε περισσότερες από 20 κατηγορίες οινοπνευματωδών ποτών, κρασιού και μπύρας, βασιζόμενο σε δημοσκοπήσεις ιδιοκτητών bar και head bartenders από όλο τον κόσμο.