50 χρόνια Μασούτης – 50 ημέρες γεμάτες δώρα
Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς και παρουσιάζει μια νέα επετειακή ενέργεια που ανταμείβει καθημερινά τους καταναλωτές, χαρίζοντάς τους μεγάλα δώρα.
Η καμπάνια έχει τίτλο «50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 ημέρες γεμάτες δώρα!» και ο μεγάλος διαγωνισμός ξεκινάει στις 26 Μαρτίου. Κάθε μέρα, για 50 μέρες, αναδεικνύονται τρείς τυχεροί, συνολικά 150 τυχεροί, που κερδίζουν:
- ένα i-phone 17 ή
- Πόντους στην mascard αξίας 200€ ή
- μία δωροεπιταγή αξίας 200€ για καύσιμα AVIN
Με κάθε αγορά σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ Μασούτης ή στο masoutis.gr, χρησιμοποιώντας τη mas card, οι ευκαιρίες να είσαι εσύ ο τυχερός αυξάνονται. Όσο περισσότερο γεμίζεις το καλάθι, τόσο αυξάνονται οι συμμετοχές στις κληρώσεις.
Με αυτή την ενέργεια, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. λέει ακόμη ένα «ευχαριστώ» στους καταναλωτές που την εμπιστεύονται εδώ και 50 χρόνια.