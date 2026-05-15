46.726 «Πασχαλινά Αβγά» έγιναν πράξη στήριξης για «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

15/05/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 26.05.2026 - 13:27)
46.726 «Πασχαλινά Αβγά» έγιναν πράξη στήριξης για «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Διατέθηκαν συνολικά 46.726 τεμάχια από το ειδικά σχεδιασμένο σοκολατένιο αβγό για καλό σκοπό.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος ολοκλήρωσε και φέτος με επιτυχία την πρωτοβουλία «Πασχαλινά Αβγά», συνεχίζοντας τη σταθερή της στήριξη στο σημαντικό έργο της οργάνωσης  «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Χάρη στην ανταπόκριση των πελατών της, διατέθηκαν συνολικά 46.726 τεμάχια από το ειδικά σχεδιασμένο σοκολατένιο αβγό για καλό σκοπό. Με κάθε αγορά, οι πελάτες συνεισέφεραν 0,30€, ενώ η ΑΒ διπλασίασε το ποσό, με τη συνολική δωρεά προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να ανέρχεται σε 28.035,60€.

Το ποσό θα αξιοποιηθεί για την ενίσχυση των προγραμμάτων της οργάνωσης «Το Χαμόγελου Του Παιδιού», συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καθημερινή τους προσπάθεια.

Με συνέπεια και υπευθυνότητα, η ΑΒ Βασιλόπουλος υλοποιεί πρωτοβουλίες που δημιουργούν θετικό κοινωνικό αποτύπωμα, στηρίζοντας φορείς και δράσεις που βρίσκονται δίπλα σε όσους το έχουν ανάγκη.

