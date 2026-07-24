4 πράγματα που κάθε γυναίκα πρέπει να ξέρει πριν τις διακοπές

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που ανήκει σε κάθε γυναίκα και σε όσους αγαπά. Διακοπές, ήλιος, θάλασσα, οικογένεια: μια χρυσή ευκαιρία για ξεκούραση και επαναφόρτιση. Όμως οι υψηλές θερμοκρασίες, η αλλαγή ρουτίνας και η αυξημένη έκθεση στον ήλιο φέρνουν μαζί τους προκλήσεις για την υγεία, τόσο τη δική της όσο και της οικογένειάς της. Γνωρίζοντας τι χρειάζεται ο οργανισμός αυτές τις μέρες, κάθε γυναίκα μπορεί να κρατήσει την ισορροπία για τον εαυτό της και τους δικούς της.

Η καλή είδηση; Δεν χρειάζονται πολύπλοκες παρεμβάσεις. Μερικές έξυπνες, καθημερινές επιλογές αρκούν για να απολαύσει κάθε γυναίκα το καλοκαίρι της χωρίς να θυσιάσει την άνεση και την ευεξία της.

Όταν η αλλαγή ρουτίνας επηρεάζει την πέψη

Η αλλαγή διατροφικών συνηθειών, τα γεύματα εκτός σπιτιού και οι συνεχείς μετακινήσεις, που χαρακτηρίζουν τους καλοκαιρινούς μήνες, συχνά συνοδεύονται από γαστρεντερικές ενοχλήσεις, όπως φούσκωμα, δυσκοιλιότητα ή διάρροια. Μικρές, απλές συνήθειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να διατηρήσουν τον οργανισμό σε ισορροπία, ακόμα και μακριά από το σπίτι.

Επαρκής ενυδάτωση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρα είναι η πρώτη γραμμή άμυνας

Φρούτα, λαχανικά και τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες, ακόμα και σε εστιατόρια

Σταθερό πρόγραμμα γευμάτων, όσον το δυνατόν – ο οργανισμός αγαπά την ρουτίνα

Σωματική δραστηριότητα ακόμη και στις διακοπές – ακόμα και μια βόλτα στην παραλία μετράει

Για επιπλέον υποστήριξη εκτός σπιτιού, το Prodefen® Plus, με ωφέλιμα βακτήρια και φρουκτοολιγοσακχαρίτες, υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος και αποτελεί μία πρακτική επιλογή για την καθημερινότητα όλης της οικογένειας.

Όταν η ζέστη κάνει τις εξάψεις αφόρητες

Το καλοκαίρι μπορεί να φέρει στην επιφάνεια συμπτώματα που πολλές γυναίκες ήδη αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης. Οι εξάψεις γίνονται πιο έντονες, ο ύπνος πιο δύσκολος, η κούραση πιο αισθητή. Δεν πρόκειται για φαντασία, είναι η πραγματικότητα που πολλές γυναίκες μοιράζονται, και για την οποία υπάρχουν λύσεις.

Μερικές απλές αλλαγές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά:

Ελαφριά ρούχα από φυσικά υλικά, που αφήνουν το δέρμα να αναπνέει

Συχνή ενυδάτωση, ακόμα και χωρίς αίσθηση δίψας

Αποφυγή βαριών γευμάτων αργά το βράδυ

Σταθερό ωράριο ύπνου, ακόμα και τις μέρες των διακοπών

Σε αυτή ακριβώς τη λογική κινείται το Floja Night® 8PN – με ισοφλαβόνες σόγιας, 8PN, μελατονίνη, ασβέστιο και βιταμίνες Β6, Β9, Β12 και D, υποστηρίζει τον ύπνο και μειώνει την κούραση στη διάρκεια της εμμηνόπαυσης.

Όταν η θάλασσα και η αφυδάτωση φτάνουν παντού

Η κολπική ξηρότητα αποτελεί μια από τις πιο συχνές αλλά και λιγότερο συζητημένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε κάθε ηλικία. Παρά την επίδρασή της στην καθημερινότητα, το θέμα συχνά παραμένει στη σιωπή, αφήνοντας πολλές γυναίκες χωρίς την ενημέρωση και την υποστήριξη που χρειάζονται. Παράγοντες όπως οι ορμονικές μεταβολές, το στρες, η λοχεία, η εγκυμοσύνη ή η λήψη ορισμένων φαρμάκων μπορούν να οδηγήσουν σε συμπτώματα όπως κνησμό, ερεθισμό, τσούξιμο και πόνο κατά τη σεξουαλική επαφή, επηρεάζοντας την άνεση και την ποιότητα ζωής.

Με την άνοδο της θερμοκρασίας το καλοκαίρι, η αφυδάτωση, η παρατεταμένη έκθεση στη ζέστη, το αλάτι της θάλασσας και το χλώριο της πισίνας επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την περιοχή, κάνοντας την ανάγκη για αποτελεσματική ενυδάτωση πιο επιτακτική από ποτέ. Σε μια εποχή που συνδέεται με την ξεγνοιασιά, η σωστή φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής γίνεται καθοριστική ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να απολαμβάνει το καλοκαίρι της χωρίς περιορισμούς.

Για τις στιγμές που η η κολπική ξηρότητα εμποδίζει την ελευθερία, την άνεση και την αυτοπεποίθηση κάθε γυναίκας, το Ainara®, μια μη ορμονική κολπική ενυδατική γέλη με βάση το νερό, αποτελεί επιλογή για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της κολπικής ξηρότητας.

Όταν η ζέστη διαταράσσει τη φυσιολογική ισορροπία της ευαίσθητης περιοχής

Η ζέστη, η υγρασία, η παραμονή με βρεγμένο μαγιό και η αυξημένη δραστηριότητα των θερινών μηνών δημιουργούν συνθήκες, που μπορούν να επηρεάσουν τη φυσιολογική ισορροπία της ευαίσθητης περιοχής. Η πρόληψη είναι πολύ πιο εύκολη από τη θεραπεία.

Αλλαγή του μαγιό αμέσως μετά τη θάλασσα ή την πισίνα

Προτίμηση άνετων βαμβακερών ρούχων

Αποφυγή επιθετικών προϊόντων καθαρισμού

Υιοθέτηση ήπιων καθημερινών πρακτικών υγιεινής

Σ ‘ αυτό το πλαίσιο, το Zelesse®, με Άρκτιο, Χαμομήλι και Αλόη, προσφέρει ήπιο καθημερινό καθαρισμό, συμβάλλοντας στη διατήρηση της φυσιολογικής ισορροπίας της ευαίσθητης περιοχής και προσφέροντας αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Παράλληλα, η σειρά Zelesse® εμπλουτίζεται με το νέο Zelesse® Protect, που ανακουφίζει γρήγορα από τις ασυνήθιστες εκκρίσεις και τις κολπικές ενοχλήσεις, εξουδετερώνει την κακοσμία και επαναφέρει το φυσιολογικό pH και την κολπική χλωρίδα, διευρύνοντας τις διαθέσιμες επιλογές φροντίδας και προστασίας της ευαίσθητης περιοχής ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας σε κάθε στάδιο της ζωής της.

Καλοκαίρι με ισορροπία και αυτοφροντίδα

Η φροντίδα του εαυτού δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι επιλογή – και μια από τις πιο σημαντικές που κάνει κάθε γυναίκα καθημερινά. Μικρές καθημερινές επιλογές, όπως η σωστή ενυδάτωση, η ισορροπημένη διατροφή, η επαρκής ξεκούραση και η κατάλληλη φροντίδα του σώματος, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη σωματική και ψυχική ευεξία.

Η ITF Hellas, με σταθερή δέσμευση στην υγεία της γυναίκας, συνεχίζει να επενδύει στην ενημέρωση, στην πρόληψη και στην ανάπτυξη επιλογών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας, με καινοτόμα προϊόντα και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις φροντίδας.