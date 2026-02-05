4 νέα βραβεία για τη φέτα ΗΠΕΙΡΟΣ και το ΗΠΕΙΡΟΣ Κατσικίσιο από DLG και ITI

Για ακόμη μία χρονιά, τα τυριά ΗΠΕΙΡΟΣ ξεχώρισαν για την ποιότητα και τη γεύση τους σε διεθνές επίπεδο, αποσπώντας 4 νέες διακρίσεις σε δύο από τους πλέον απαιτητικούς οργανισμούς αξιολόγησης τροφίμων στην Ευρώπη.

Στη Γερμανία, στα DLG Awards 2026 της Γερμανικής Γεωργικής Εταιρείας (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft – DLG), η ΗΠΕΙΡΟΣ Φέτα ΠΟΠ, η ΗΠΕΙΡΟΣ Βιολογική Φέτα ΠΟΠ, και το ΗΠΕΙΡΟΣ Κατσικίσιο Λευκό Τυρί τιμήθηκαν με χρυσά βραβεία, έπειτα από αυστηρή και πολυεπίπεδη διαδικασία αξιολόγησης.

Αντίστοιχα, στο Βέλγιο, στα Superior Taste Awards 2026 του Διεθνούς Ινστιτούτου Γεύσης (International Taste Institute – ΙΤΙ), η ΗΠΕΙΡΟΣ Φέτα ΠΟΠ διακρίθηκε για άλλη μια χρονιά με δύο αστέρια, επιβεβαιώνοντας τη γευστική της υπεροχή και τη σταθερότητα που τη χαρακτηρίζει σε βάθος χρόνου.

Και στους δύο διαγωνισμούς, η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω «τυφλής» δοκιμής, χωρίς συσκευασία ή εμπορικά στοιχεία, από ειδικούς της γαστρονομίας και της επιστημονικής κοινότητας, με κριτήρια τη συνολική γευστική εμπειρία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος.

«Οι διακρίσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τη φιλοσοφία μας για σταθερή ποιότητα, σεβασμό στις πρώτες ύλες και προσήλωση στην αυθεντικότητα της ελληνικής τυροκομίας. Κάθε διάκριση είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς των ανθρώπων της ΗΠΕΙΡΟΣ με ένα κοινό όραμα: να προσφέρουμε τα καλύτερα τυροκομικά προϊόντα στον κόσμο», δήλωσε η Marketing Director της ΗΠΕΙΡΟΣ, Μαρία Γιαννακοπούλου.

Λίγα λόγια για τα βραβευμένα προϊόντα