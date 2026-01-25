4 λαχταριστές σούπες για τις κρύες μέρες του χειμώνα

Comfort food που θρέφει και το σώμα και τη διάθεση.

Όταν έξω κάνει κρύο, οι σούπες γίνονται η απόλυτη επιλογή. Είναι χορταστικές, θρεπτικές και προσφέρουν αίσθηση φροντίδας. Ιδανικές για μεσημέρι ή βράδυ, γεμίζουν το σπίτι αρώματα και θαλπωρή.

Κλασική κοτόσουπα με λαχανικά

Η κοτόσουπα είναι διαχρονική. Βράσε κοτόπουλο με καρότο, πατάτα, σέλινο και κρεμμύδι. Πρόσθεσε λίγο ρύζι ή τραχανά και άφησε τα υλικά να δέσουν. Στο τέλος, λίγο λεμόνι δίνει φρεσκάδα και ισορροπεί τη γεύση.

Βελουτέ σούπα κολοκύθας

Η κολοκύθα είναι ιδανική για τον χειμώνα. Σοτάρισε κρεμμύδι και σκόρδο, πρόσθεσε κολοκύθα σε κύβους και πατάτα. Βράσε με ζωμό λαχανικών και στο τέλος χτύπησε στο μπλέντερ. Λίγη κρέμα ή φυτικό γάλα κάνει τη σούπα πιο βελούδινη.

Φακή σούπα με έξτρα γεύση

Η φακή δεν χρειάζεται να είναι βαρετή. Μαγείρεψέ τη με καρότο, δάφνη και κρεμμύδι και πρόσθεσε λίγο κύμινο ή καπνιστή πάπρικα. Στο τέλος, λίγο ξύδι ή λεμόνι απογειώνει τη γεύση και κάνει τη σούπα πιο ελαφριά.

Πατατόσουπα με πράσο

Η πατάτα και το πράσο συνδυάζονται τέλεια. Σοτάρισε πράσο με βούτυρο ή ελαιόλαδο, πρόσθεσε πατάτα και ζωμό. Μόλις μαλακώσουν, λιώσε ελαφρά τη σούπα και πρόσθεσε λίγο πιπέρι. Είναι ιδανική για βραδινό.