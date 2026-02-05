12η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The B2B Fine Food Exhibition Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η γαστρονομική έκθεση της χρονιάς

H 12η ΕΞΠΟΤΡΟΦ - The B2B Fine Food Exhibition αποτελεί το γαστρονομικό γεγονός της χρονιάς και έλαβε χώρα από τις 31 Ιανουαρίου έως και τις 2 Φεβρουαρίου 2026, στο εκθεσιακό κέντρο MEC Παιανίας, με τιμώμενη περιφέρεια την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η έκθεση, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την αγορά των τροφίμων και ποτών, φιλοξένησε περισσότερους από 14.000 καταξιωμένους επαγγελματίες της ελληνικής και διεθνούς βιομηχανίας και λάτρεις της γαστρονομίας φέρνοντας στο προσκήνιο προϊόντα υψηλής ποιότητας. Κατά τη διάρκειά της, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1.400 Β2Β συναντήσεις μεταξύ των εκθετών και των Ελλήνων και ξένων αγοραστών (Ενδεικτικές χώρες: Σιγκαπούρη, Ινδία, Γερμανία, Ελβετία) που παρευρέθηκαν, διευρύνοντας και οι 2 πλευρές το δίκτυό τους.

Στο πλαίσιο της 12ης ΕΞΠΟΤΡΟΦ- The B2B Fine Food Exhibition μεταξύ άλλων δράσεων, πραγματοποιήθηκαν τα βραβεία γεύσης και ποιότητας Athens Fine Food Awards (AFFA) 2026, με υπεύθυνο τον Χάρη Τζαννή, που έχουν πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς γαστρονομικής αριστείας στην Ελλάδα. Η Κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από διακεκριμένους Έλληνες chef με βραβεία Michelin, εξειδικευμένους sommelier και F&B Managers αξιολόγησε εκλεκτά προϊόντα σε πλήθος από κατηγορίες τροφίμων.

Ακολουθούν οι νικητές Βραβείων AFFA 2026- η λίστα με τους κορυφαίους ανά κατηγορία:

Platinum: AMMOUSA.



Dry: ΕΡΜΑ ΜΕΛΙ ΑΝΔΡΟΥ (Gold).



Frozen: Γεροντίδης G-fish (Gold).



EVOO: ΖΙΡΟ ΣΗΤΕΙΑ Ο.Ε. (Gold) .



Drinks & Spirits: ΛΑΖΑΡΗΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Gold)



Newcomer: Γεροντίδης G-fish (Gold)



Organic Food: ΕΡΜΑ ΜΕΛΙ ΑΝΔΡΟΥ (Gold)



Innovation: Γεροντίδης G-fish (Gold)

Packaging: Heald Herbal Blends IKE (Gold)

Η ΕΞΠΟΤΡΟΦ συνεχίζει να προωθεί την ελληνική γαστρονομία διεθνώς, με την αναγνώριση που έχει κερδίσει ως μία από τις κορυφαίες B2B εκθέσεις τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα. Η φετινή διοργάνωση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, προσφέροντας μια εμπειρία απαράμιλλης ποιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε και την επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης: www.expotrof.gr