12 Δεκεμβρίου: Ημέρα των Αλεξανδρινών

Η συγκεκριμένη μέρα έχει καθοριστεί ως Hμέρα του Αλεξανδρινού από τα μέσα του 19ου αιώνα και γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Τα αλεξανδρινά δημιουργούν ένα πραγματικά εντυπωσιακό γιορτινό τραπέζι. Θα τα βρείτε διαθέσιμα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, είτε κομψά είτε πιο παιχνιδιάρικα – από το κλασικό κόκκινο, το απαλό κρέμ και το ζεστό ροδακινί, μέχρι το ρομαντικό ροζ και το ζωηρό φούξια – τα αλεξανδρινά προσθέτουν μια μοναδική πινελιά σε κάθε χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. Αυτά τα μεγάλα φυτά συνθέτουν εντυπωσιακά διακοσμητικά για το κέντρο του τραπεζιού, ενώ οι μίνι εκδοχές τους κάνουν τη διαφορά δίνοντας χρώμα στη λεπτομέρεια. Τα κομμένα αλεξανδρινά προσθέτουν επίσης μια διακριτική κομψότητα σε κάθε σύνθεση. Από τον ρομαντισμό του χειμώνα, στην αέρινη σκανδιναβική απλότητα και τη λαμπρότητα της παραδοσιακής χριστουγεννιάτικης διακόσμησης, οι ειδικοί του Stars for Europe (SfE) αναδεικνύουν τη μοναδική ευελιξία των αλεξανδρινών στο γιορτινό τραπέζι.

Ρομαντική διακόσμηση με σκανδιναβικό αέρα και φιλικές προς το περιβάλλον πινελιές

Ένα γιορτινό δείπνο κάτω από τα αστέρια: Αυτό το χριστουγεννιάτικο τραπέζι συνδυάζει φυσικά υλικά με προσεγμένες λεπτομέρειες. Το χάρτινο τραπεζομάντιλο, οι θήκες για τα μαχαιροπίρουνα και τα σουπλά προσθέτουν μια βιώσιμη πινελιά, ενώ τα κρεμ αλεξανδρινά, ο ευκάλυπτος, τα κουκουνάρια και η γιρλάντα με τα φωτάκια δημιουργούν μια μαγευτική ατμόσφαιρα. Αστέρια από χαρτί, διακοσμητικές γυάλινες μπάλες και κομμένα αλεξανδρινά σε δοκιμαστικούς σωλήνες «αιωρούνται» πάνω από το τραπέζι. Σε συνδυασμό με τα ζεστά φωτιστικά οροφής, η σύνθεση αποπνέει μια γιορτινή αίσθηση με αέρα σκανδιναβικού χειμερινού ρομαντισμού.

Το τραπεζομάντιλο, τα σουπλά με τα ονόματα των καλεσμένων και οι θήκες για τα μαχαιροπίρουνα είναι χειροποίητα, φτιαγμένα από καφέ χαρτί και διακοσμημένα με λευκά σχέδια. Τα σουπλά και οι θήκες για τα μαχαιροπίρουνα λειτουργούν ταυτόχρονα και ως καρτελάκια με ονόματα. Ένας φιόγκος από σπάγγο συγκρατεί τις θήκες, ενώ ένα χρυσό μαχαιροπίρουνο μαζί με μια ριγέ πετσέτα προσθέτουν στυλάτες πινελιές.

Συμβουλή: Κομμένα αλεξανδρινά μπορούν να διατηρηθούν έως και δύο εβδομάδες, εάν οι κομμένες άκρες τους βυθιστούν αμέσως μετά την κοπή για λίγα δευτερόλεπτα σε ζεστό νερό (~60°C) και στη συνέχεια σε κρύο νερό. Φροντίστε να ανανεώνετε συχνά το νερό στο βάζο για μεγαλύτερη διάρκεια.

Χειροποίητα προσωποποιημένα διακοσμητικά για το τραπέζι

Αυτή η χειροποίητη δημιουργία από ξύλινα μανταλάκια, χρυσά χάρτινα αστέρια και κομμένα αλεξανδρινά σε δοκιμαστικούς σωλήνες αποτελεί μια γιορτινή εναλλακτική στα καρτελάκια θέσεων και σίγουρα θα ενθουσιάσει τους λάτρεις της παραδοσιακής χριστουγεννιάτικης διακόσμησης. Τα χειρόγραφα μηνύματα ή ονόματα πάνω στα μεγάλα μανταλάκια προσθέτουν μια προσωπική πινελιά σε κάθε θέση στο τραπέζι. Ο συνδυασμός φυσικών υλικών και γιορτινών χρωμάτων δημιουργεί μια ζεστή, φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Για να δημιουργήσετε αυτή την πρωτότυπη κατασκευή, θα χρειαστείτε ένα μεγάλο κόκκινο αλεξανδρινό, τέσσερα μεγάλα ξύλινα μανταλάκια, τέσσερις δοκιμαστικούς σωλήνες, χρυσό χαρτόνι, ένα πατρόν σε σχήμα αστεριού, ξυλάκια, ψαλίδι, ένα πιστόλι σιλικόνης, έναν κόκκινο μαρκαδόρο, ένα μολύβι, βρύα και ένα μπουκάλι πλύσης με στόμιο.

Οδηγίες:

Βήμα 1: Σχεδιάστε τέσσερα αστέρια πάνω στο χρυσό χαρτόνι χρησιμοποιώντας το πατρόν και το μολύβι.

Βήμα 2: Κόψτε τα αστέρια με το ψαλίδι.

Βήμα 3: Κολλήστε τα πάνω στα ξυλάκια με το πιστόλι σιλικόνης και αφήστε τα να κρυώσουν.

Βήμα 4: Χρησιμοποιήστε τον κόκκινο μαρκαδόρο για να γράψετε ένα μήνυμα ή ένα όνομα σε κάθε ξύλινο μανταλάκι.

Βήμα 5: Γεμίστε τον δοκιμαστικό σωλήνα με λίγα βρύα και πιέστε τα προς τα κάτω (π.χ. με ένα λεπτό ξυλάκι). Αυτό θα λειτουργήσει ως φυσική δεξαμενή νερού και προσφέρει ωραία αισθητική.

Βήμα 6: Χρησιμοποιήστε το μπουκάλι πλύσης με στόμιο για να γεμίσετε τους δοκιμαστικούς σωλήνες με νερό.

Βήμα 7: Τοποθετήστε τους δοκιμαστικούς σωλήνες μέσα στα μανταλάκια και βάλτε σε καθέναν από ένα κομμένο αλεξανδρινό.

Συμβουλή: Αμέσως μετά το κόψιμο, βουτήξτε τις κομμένες άκρες σε ζεστό νερό (περίπου 60°C) για λίγα δευτερόλεπτα και έπειτα αμέσως σε κρύο νερό. Τα κομμένα αλεξανδρινά θα διατηρηθούν όμορφα για περίπου δύο εβδομάδες μέσα σε καθαρό νερό.

Eπιτραπέζια διακόσμηση με χειμωνιάτικο σκηνικό

Η σκανδιναβική θαλπωρή συναντά τη ρουστίκ γοητεία: ξύλινα δοκάρια, ψάθινες καρέκλες και φυσικά υλικά δημιουργούν μια ζεστή ατμόσφαιρα. Αλεξανδρινά μέσα σε απλές πήλινες γλάστρες σε διάφορα μεγέθη και χρώματα διακοσμούν το τραπέζι, ενώ κομμένα λουλούδια σε βάζα και φυτά σε γλάστρες προσθέτουν ένα αίσθημα φρεσκάδας.

Φυσικά υλικά και ζεστά χρώματα δημιουργούν ένα χαριτωμένο, γιορτινό τραπέζι σε χειμωνιάτικο σκηνικό. Το ξύλινο τραπέζι, τα κλαδάκια πεύκου, τα κουκουνάρια και τα κόκκινα μούρα ενισχύουν τη ρουστίκ εμφάνιση, ενώ τα μίνι αλεξανδρινά σε κόκκινο, απαλό πορτοκαλί, ροζ και εκρού, καθώς και τα λευκά κεριά και οι χρυσές λεπτομέρειες, δημιουργούν μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Πιάτα με μοτίβα ελαφιών και μικρές φιγούρες ζώων μεταφέρουν το δάσος στο τραπέζι και προσθέτουν μια παραμυθένια πινελιά.

Κομψή εορταστική επιτραπέζια διακόσμηση: Κομμένα αλεξανδρινά σε επαναχρησιμοποιούμενα βάζα

Κόκκινα, εκρού και βερικοκί κομμένα αλεξανδρινά τοποθετημένα σε χειροποίητα, επαναχρησιμοποιούμενα βάζα προσφέρουν ζεστασιά σε αυτό το γιορτινό τραπέζι, ενώ ατμοσφαιρικά κεριά και φυσικές λεπτομέρειες ολοκληρώνουν την κομψή εμφάνιση.

Για να φτιάξετε αυτήν την δημιουργική σύνθεση, θα χρειαστείτε ένα καλούπι σε σχήμα βάζου, μικρά γυάλινα βαζάκια, χαρτί περιτυλίγματος, μολύβι, ψαλίδι, βελόνα και κλωστή ή πιστόλι σιλικόνης, αλεξανδρινά, ένα ποτήρι ζεστό νερό (περίπου 60°C) και ένα με κρύο νερό. Ολοκληρώστε τη σύνθεση με μερικά επιπλέον λουλούδια.

Οδηγίες:

Βήμα 1: Χρησιμοποιώντας το καλούπι, σχεδιάστε δύο αντίγραφα του ίδιου μεγέθους βάζου πάνω στο χαρτί. Προσαρμόστε το μέγεθος — τόσο το ύψος όσο και το πλάτος — ώστε να ταιριάζει με τα βαζάκια που χρησιμοποιείτε και να εφαρμόζει τέλεια.

Βήμα 2: Κόψτε τα βαζάκια που σχεδιάσατε.

Βήμα 3: Τοποθετήστέ τα το ένα πάνω στο άλλο και ράψτε τις άκρες με κλωστή. Εναλλακτικά, κολλήστε τα με πιστόλι σιλικόνης. Αφήστε το πάνω και το κάτω μέρος ανοιχτό, ώστε να μπορείτε να βάλετε το βαζάκι αργότερα.

Βήμα 4: Τοποθετήστε προσεκτικά το ολοκληρωμένο κάλυμμα πάνω στο βαζάκι και γεμίστε το με νερό.

Βήμα 5: Κόψτε τα κοτσάνια των αλεξανδρινών και βουτήξτε αμέσως τις κομμένες άκρες σε ζεστό νερό περίπου 60°C για λίγα δευτερόλεπτα, έπειτα βυθίστε τις αμέσως σε κρύο νερό. Αυτή η τεχνική θα κρατήσει τα κομμένα αλεξανδρινά φρέσκα στο βάζο για έως και δύο εβδομάδες, αν ανανεώνετε το νερό τακτικά.

Βήμα 6: Γεμίστε το βάζο με τα κομμένα αλεξανδρινά και άλλα λουλούδια.

Αλεξανδρινά μέσα σε γυάλινη καμπάνα – μαγική επιτραπέζια διακόσμηση για εξωτερικό χώρο

Τα αλεξανδρινά τοποθετημένα κάτω από γυάλινες καμπάνες δημιουργούν μια μαγευτική σύνθεση τραπεζιού για ζεστές στιγμές στην ύπαιθρο.

Σε απαλό βερικοκί, ως μέρος μιας φθινοπωρινής διακόσμησης, ή σε κομψό εκρού για τα Χριστούγεννα, τα αλεξανδρινά σε συνδυασμό με κλαδιά πεύκου, κουκουνάρια και κεριά δημιουργούν εντυπωσιακές συνθέσεις, είτε σε κήπο είτε σε εξωτερικούς χώρους — πάντα προστατευμένα από τον άνεμο και το κρύο.

Σημαντικό: Τα αλεξανδρινά κατάγονται από το Μεξικό και προτιμούν ζεστά, φωτεινά σημεία, προστατευμένα από ρεύματα αέρα. Αυτό το όμορφο φυτό δεν αντέχει τα ψυχρά ρεύματα αέρα ή θερμοκρασίες κάτω των 12°C, επομένως αυτή η ιδέα είναι ιδανική για ήπιες φθινοπωρινές και χειμερινές ημέρες.

