«1 ΣΤΟΥΣ 4»: Η νέα καμπάνια των Γιατρών του Κόσμου για εκείνους που απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό

Με φόντο την αυξανόμενη κοινωνική πόλωση και τις οικονομικές προκλήσεις των τελευταίων ετών, η νέα επικοινωνιακή καμπάνια «1 ΣΤΟΥΣ 4» έρχεται να φωτίσει μια αθέατη πλευρά της ελληνικής κοινωνίας. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, το 66,8% των Ελλήνων πολιτών δηλώνει ότι βιώνει υποκειμενική φτώχεια — δηλαδή ότι δυσκολεύεται να καλύψει τις βασικές ανάγκες του, ενώ σε αντίστοιχη έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025, μεγαλύτερο μέρος από το 27,5% του πληθυσμού στην Ελλάδα (δηλαδή περισσότερα από 2.797.000 άτομα) βρίσκεται σήμερα σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι άνθρωποι πίσω από τους αριθμούς

Η νέα καμπάνια των Γιατρών του Κόσμου χρησιμοποιεί τη δυναμική μεταφορά του “θαμπού γυαλιού/εμποδίου” για να περιγράψει πώς η εικόνα των ανθρώπων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό “θολώνει”, μετατρέποντάς τους σε αόρατες φιγούρες μέσα στον αστικό ιστό.

Καθώς η καμπάνια βασίζεται σε επίσημα στοιχεία αναγνωρισμένων φορέων, δεν εστιάζει μόνο σε αριθμούς αλλά σε πραγματικά καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός της Ελλάδας:

Είναι η νέα μητέρα που σε μια περίοδο χαράς, αγωνιά για την εργασιακή ανασφάλεια και το δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος των βασικών αναγκών.

Είναι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που στερούνται τη βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή αντιμετωπίζουν την ψηφιακή και κοινωνική απομόνωση.

Είναι οι άστεγοι που η πόλη έχει συνηθίσει να προσπερνά ως μέρος του «τοπίου».

Και φυσικά είναι και εκείνες οι κοινωνικές ομάδες που υποεκπροσωπούνται σε στατιστικές έρευνες, όπως ΛΟΑΤΚΙ+, Ρομά, πρόσφυγες, μετανάστες και άλλες μετακινούμενες ομάδες, όπως η γυναίκα που μακριά από τη χώρα της, έρχεται αντιμέτωπη με τις γραφειοκρατικές προκλήσεις και την ξενοφοβία κατά τη διάρκεια της ένταξής της σε μια κοινωνία στην οποία αναζητά ασφάλεια.

Ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι το τείχος που υψώνεται όταν σταματάμε να βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας ως ίσο. Με την νέα καμπάνια “1 ΣΤΟΥΣ 4“, οι Γιατροί του Κόσμου καλούν κάθε πολίτη να δει την πραγματικότητα πίσω από τα εμπόδια, γιατί η αλληλεγγύη ξεκινά από τη στιγμή που αποφασίζουμε να μην αποστρέψουμε το βλέμμα.

Στόχοι της νέας καμπάνιας

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τις μορφές του «κρυμμένου» αποκλεισμού, στην ενίσχυση των δομών υποστήριξης και στην πίεση για πολιτικές που εγγυώνται την πρόσβαση σε βασικά αγαθά, όπως την υγεία, τη στέγαση και την αξιοπρεπή εργασία, για όλους.

Όμως δεν αρκεί μόνο να βλέπουμε. Πρέπει να δράσουμε. Με κάθε οικονομική στήριξη, οι Γιατροί του Κόσμου συνεχίζουν τα στεγαστικά τους προγράμματα για ευάλωτα άτομα, παραδίδουν ακόμα περισσότερα είδη πρώτης ανάγκης και εξασφαλίζουν πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσα από τα κοινωνικά πολυϊατρεία τους. Έχοντας προσφέρει υποστήριξη σε περισσότερα από 23.000 άτομα και πραγματοποιήσει περισσότερες από 98.000 ιατρικές ενέργειες μέσα από τα προγράμματα και τις δράσεις τους το 2025, οι Γιατροί του Κόσμου χρειάζονται την ενίσχυση όλων μας, ώστε να συνεχίσουν να βρίσκονται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη.

Με κάθε δωρεά, μπορούμε όλοι μαζί να γκρεμίσουμε αυτά τα αόρατα τείχη.