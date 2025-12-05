Η πιο φωτεινή εποχή του χρόνου έφτασε, φέρνοντας μαζί της την ευκαιρία να κάνουμε τις χριστουγεννιάτικες αγορές μας με τρόπο που έχει πραγματικό αντίκτυπο.

Η «Νοσηλεία» διοργανώνει και φέτος τα Χριστουγεννιάτικα Bazaar της και προσκαλεί το κοινό να επιλέξει όμορφα, χειροποίητα δώρα, στηρίζοντας ταυτόχρονα το έργο της οργάνωσης, που προσφέρει δωρεάν κατ’ οίκον ανακουφιστική φροντίδα σε συνανθρώπους μας με απειλητικές ασθένειες και σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Κάθε αγορά μετατρέπεται σε φροντίδα, ανακούφιση και αξιοπρέπεια για ανθρώπους που έχουν ανάγκη από υποστήριξη.

Ημερομηνίες & Τοποθεσίες

📅 1 & 2 Δεκεμβρίου

Εγκαταστάσεις Παπαστράτος — Ασπρόπυργος

Για τους εργαζομένους της εταιρείας

⏰ 10:00 – 18:00

📅 Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

Κτίριο “The Orbit” — Λεωφόρος Κηφισίας 115, Αμπελόκηποι

Είσοδος από Λ. Ριανκούρ

⏰ 12:00 – 18:00

📅 Σάββατο & Κυριακή 6–7 Δεκεμβρίου

7ο Open Agora – Φάρος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Στον τελευταίο όροφο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με πανοραμική θέα στη γιορτινή Αθήνα

⏰ 10:30 – 21:00

Τι θα βρείτε στα Bazaar της «Νοσηλείας»

Χριστουγεννιάτικα στολίδια & γούρια

Χειροποίητες δημιουργίες από τους εθελοντές της οργάνωσης

Γιορτινά γλυκά, παιχνίδια & χειροποίητες σοκολάτες

Την ομάδα της «Νοσηλείας», διαθέσιμη να ενημερώσει για το έργο και την ανακουφιστική φροντίδα

Το έργο της «Νοσηλείας»

Η «Νοσηλεία» στηρίζει περίπου 100 ασθενείς και οικογένειες κάθε μήνα: ανθρώπους που ζουν με καρκίνο, ALS, σκλήρυνση κατά πλάκας, καρδιακές και άλλες απειλητικές ασθένειες.

Οι περισσότεροι διαβιούν με κατά μέσο όρο 350 ευρώ τον μήνα, ενώ το 30% είναι ανασφάλιστοι.

Η οργάνωση παρέχει:

Κατ’ οίκον επισκέψεις γιατρών, νοσηλευτών, φυσιοθεραπευτών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών

Στήριξη μέσω της Κοινωνικής Αποθήκης, με εξοπλισμό, αναλώσιμα και φάρμακα

Στόχος μας είναι η διασφάλιση αξιοπρέπειας, ανακούφισης και ποιότητας ζωής για όσους το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Μήνυμα της «Νοσηλείας»

«Μαζί μπορούμε να κάνουμε τις γιορτές πιο φωτεινές για όλους. Σας περιμένουμε με χαρά, για να μοιραστούμε χαμόγελα, προσφορά και τη ζεστασιά των γιορτών.»