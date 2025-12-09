Φέτος, ο Άγιος Βασίλης είναι Green και φέρνει τη μαγεία των γιορτών σε κάθε στιγμή.

Τα φετινά Χριστούγεννα αποκτούν μια νέα, απρόσμενη διάσταση, καθώς ο Άγιος Βασίλης εμφανίζεται…διαφορετικός. Με μια μοντέρνα, φρέσκια και απόλυτα σύγχρονη ματιά, ο Santa γίνεται Green, επιστρέφοντας μετά από χρόνια στην πράσινη ενδυμασία του, αυτή με την οποία ξεκίνησε η εμβληματική φιγούρα και μας προσκαλεί να απολαύσουμε τις γιορτές πιο φωτεινά, πιο ζωντανά και πιο κοντά στις μικρές, αληθινές στιγμές που μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους μας.

Σε αυτό το πνεύμα, ο Green Santa δεν είναι απλώς μια ανανεωμένη εικόνα του Άγιου Βασίλη, αλλά μια επιστροφή στην πιο αυθεντική, αρχική μορφή του, πριν καθιερωθεί παγκοσμίως με το κόκκινο κοστούμι. Η Green τον επανασυστήνει με μια σύγχρονη, φρέσκια ματιά, δίνοντας ζωή σε μια εκδοχή που κουβαλά περισσότερο συναίσθημα και ζεστασιά. Ο Green Santa φωτίζει τη φετινή περίοδο με το πράσινο χρώμα του και μας θυμίζει ότι οι γιορτές βρίσκουν το πραγματικό τους νόημα στις στιγμές που περνάμε με την οικογένεια και τους φίλους μας – γιατί, στο τέλος, Χριστούγεννα σημαίνει να μοιραζόμαστε το γιορτινό τραπέζι, τις μικρές χαρές και τη θαλπωρή των ημερών.

Η Green έρχεται να συνοδεύσει αυτές τις στιγμές με αναψυκτικά που ταιριάζουν στο σήμερα: χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμη, με ασύγκριτη γεύση και απόλαυση. Γεύσεις που συμπληρώνουν το γιορτινό τραπέζι και κάνουν κάθε στιγμή ακόμα πιο απολαυστική.

Και για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη γιορτινή διάθεση, ο Green Santa φέρνει και το μεγάλο δώρο των φετινών Χριστουγέννων: την εορταστική ενεργοποίηση 1+1 δώρο σε Green Cola, Green Πορτοκαλάδα και Green Λεμονάδα 1,5L. Η προσφορά θα διατίθεται τον Δεκέμβριο σε συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής σε όλη την Ελλάδα, δίνοντας την ευκαιρία σε κάθε οικογένεια και κάθε παρέα να μοιραστεί περισσότερη γεύση, περισσότερες στιγμές και ακόμη περισσότερη γιορτινή χαρά.

Η Στεφανία Τσάπαλα, Group Marketing Director της ΧΗΤΟΣ, δήλωσε: «Φέτος θέλαμε να δώσουμε μια νέα πνοή στη γιορτινή περίοδο, μια πνοή που να εκφράζει την αυθεντικότητα και τη θετική ενέργεια του σήμερα. Ο Green Santa είναι η δική μας σύγχρονη εκδοχή του Άγιου Βασίλη: φωτεινός, ανθρώπινος και απόλυτα συνδεδεμένος με τις πραγματικές στιγμές που μοιραζόμαστε με τους δικούς μας ανθρώπους. Με την εορταστική ενεργοποίηση 1+1 δώρο, θέλουμε να προσφέρουμε ακόμη περισσότερη απόλαυση στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμη και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Ελπίζουμε ο Green Santa να μας εμπνεύσει να ζήσουμε φέτος τα Χριστούγεννα πιο χαρούμενα, πιο ουσιαστικά και, φυσικά, πιο… Green.»

Με τον Green Santa να δίνει το δικό του μοντέρνο στίγμα στη φετινή περίοδο, η Green μεταφέρει ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ανανέωσης. Μια πιο σύγχρονη, φωτεινή και απολαυστική οπτική που μας υπενθυμίζει ότι οι γιορτές γίνονται πραγματικά ξεχωριστές όταν τις ζούμε αυθεντικά, με χαμόγελο, καλή διάθεση και, φυσικά, με πραγματικά Green απόλαυση.