Το ATHENS METRO MALL ανεβάζει τον παλμό εν όψει εορτών με το 3ο Christmas Live Stage

08/12/2025 (Τελευταία Ενημέρωση: 09.12.2025 - 12:23)
Το ATHENS METRO MALL ανεβάζει τον παλμό εν όψει εορτών με το 3ο Christmas Live Stage
Και φυσικά, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους μέσα σε ένα χρωματιστό, φωτεινό και εορταστικό περιβάλλον, βρίσκοντας ό,τι χρειάζονται για τα πιο μαγικά Χριστούγεννα.

Το ATHENS METRO MALL υποδέχεται τους επισκέπτες σε ένα ακόμη ξεχωριστό Christmas Live Stage, που υπόσχεται να γεμίσει το εμπορικό κέντρο με μουσική, χαμόγελα και γιορτινή διάθεση. Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, η καρδιά των Νοτίων Προαστίων θα «χτυπά» πιο δυνατά, καθώς μικροί και μεγάλοι προσκαλούνται να ζήσουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία στο πιο λαμπερό χριστουγεννιάτικο σκηνικό της πόλης.

Στις 20:00, τα φώτα της σκηνής ανάβουν για τη συναυλία της Evangelia, μιας από τις πιο αγαπητές και διεθνώς αναγνωρίσιμες σύγχρονες καλλιτέχνιδες. Με τις pop μελωδίες της και τη μοναδική της ενέργεια, η εκρηκτική  Evangelia υπόσχεται να μετατρέψει την παραμονή στο ATHENS METRO MALL σε μια μαγική μουσική εμπειρία. Στο πλευρό της θα βρεθεί η άκρως ταλαντούχα Mikay, προσφέροντας ένα live γεμάτο ενέργεια, σύγχρονο ήχο και θετική διάθεση. 

Η διασκέδαση ξεκινά μελωδικά από τις 18.00!

Με τον Λάμψη 92.3 να εκπέμπει ζωντανά από το ATHENS METRO MALL! Ο Μιχάλης Βαμβακάς θα μεταφέρει τον ρυθμό και τον ενθουσιασμό των εορτών μέσα από ένα live γεμάτο μουσική, αλληλεπίδραση με το κοινό και αληθινή χριστουγεννιάτικη διάθεση, χαρίζοντας στο εμπορικό κέντρο και στις αγορές σας ένα μοναδικό festive vibe.

Το ATHENS METRO MALL καλεί οικογένειες, παρέες και νέους να γιορτάσουν μαζί την ομορφιά των Χριστουγέννων, απολαμβάνοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει ψυχαγωγία, μουσική και χαρούμενες αναμνήσεις. Το εμπορικό κέντρο, ήδη στολισμένο με γιορτινή λάμψη, αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για απογευματινή έξοδο.

Μην ξεχνάτε… η είσοδος είναι ελεύθερη, για να απολαύσουν όλοι από κοντά τα πιο festive lives της σεζόν! 

Ραντεβού εκεί! 

Στο εμπορικό κέντρο που κάνει τα Χριστούγεννα να ζωντανεύουν!

