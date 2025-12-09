Παρουσίαση της Limited Capsule Collection της NIKA στο NYX Esperia Palace

Το NYX Esperia Palace, ένα από τα πλέον σύγχρονα urban lifestyle ξενοδοχεία της πόλης, φιλοξένησε χθες την παρουσίαση της νέας Limited Capsule Collection της NIKA μέσα από ένα καλλιτεχνικό act υψηλής αισθητικής.

Επαγγελματίες του χώρου των media, δημιουργοί και εκπρόσωποι της μόδας παρευρέθηκαν στο prive event, το οποίο χαρακτηρίστηκε από μια ατμόσφαιρα δημιουργικότητας και σύγχρονου πολιτιστικού χαρακτήρα.

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους public spaces του ξενοδοχείου, εμπλουτισμένους με έργα γνωστών καλλιτεχνών, και να προετοιμαστούν για την performance που ακολούθησε. Το NYX Esperia Palace επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά τον ρόλο του ως χώρο που υποστηρίζει και αναδεικνύει σύγχρονες πολιτιστικές και δημιουργικές δράσεις.

Η performance της NIKA παρουσίασε μια επιμελημένη καλλιτεχνική αφήγηση, δίνοντας στο κοινό μια πρώτη ματιά στη νέα δημιουργική κατεύθυνση της σχεδιάστριας μέσα από την Capsule Collection. Οι διαμορφωμένοι χώροι του ξενοδοχείου λειτούργησαν ως ιδανικό περιβάλλον που ενίσχυσε τη συνολική αισθητική της παρουσίασης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με networking, signature drinks και ανταλλαγή εντυπώσεων γύρω από τη συλλογή και την performance.

Με την παρουσίαση αυτή, το NYX Esperia Palace συνεχίζει να αναδεικνύεται ως ένας σύγχρονος προορισμός που ενισχύει την καλλιτεχνική και δημιουργική δυναμική της Αθήνας, με ακόμη περισσότερες δράσεις να προγραμματίζονται για το 2026.