Η TCL στη Λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες “Μιλάνο – Κορτίνα 2026”

Η TCL, Επίσημος Χορηγός των Ολυμπιακών Αγώνων, ανακοινώνει τη συμμετοχή της στη φετινή Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τελετουργικά δρώμενα του Ολυμπιακού Κινήματος.

Η Λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες “Μιλάνο – Κορτίνα 2026” πραγματοποιήθηκε από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου 2025, ακολουθώντας τη διεθνώς αναγνωρισμένη διαδρομή από την Αρχαία Ολυμπία έως το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η φλόγα άναψε και φέτος με την παραδοσιακή τελετή Αφής στην Αρχαία Ολυμπία, έναν τόπο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και τις αξίες των Αγώνων. Μετά από ένα συμβολικό ταξίδι σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας, η πορεία ολοκληρώθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας στους Ιταλούς διοργανωτές.

Η συμμετοχή της TCL στη Λαμπαδηδρομία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας της εταιρείας με το Ολυμπιακό Κίνημα. Αντανακλά την πίστη της TCL στις αξίες της αριστείας, της ενότητας και της διαρκούς εξέλιξης—αξίες που είναι θεμελιώδεις τόσο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες όσο και για τη φιλοσοφία της εταιρείας.

Την TCL εκπροσώπησε ο Box Feng, Γενικός Διευθυντής Νότιας Ευρώπης, ο οποίος συμμετείχε ως Λαμπαδηδρόμος. Η παρουσία του υπογράμμισε τη δέσμευση της εταιρείας να στηρίζει θεσμούς που εμπνέουν τους ανθρώπους και ενθαρρύνουν τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.

Ο κύριος Box Feng δήλωσε: «Ήταν τιμή μου να συμμετέχω στη Λαμπαδηδρομία εκπροσωπώντας την TCL. Η Ολυμπιακή Φλόγα συμβολίζει αξίες που μοιραζόμαστε ως εταιρεία – αφοσίωση, πρόοδο και πίστη στη δύναμη της καινοτομίας. Μάλιστα, το σύνθημα των Ολυμπιακών «Citius, Altius, Fortius», που σημαίνει «Ταχύτερα, Ψηλότερα, Ισχυρότερα» αντικατοπτρίζει πλήρως την TCL, η οποία βελτιώνει συνεχώς τις επιδόσεις της σε όλους τους τομείς. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το μήνυμα μας Inspire Greatness».

Με τη συμμετοχή της στη Λαμπαδηδρομία, η TCL ενισχύει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως στρατηγικού συνεργάτη και Επίσημου Χορηγού των Ολυμπιακών Αγώνων στηρίζοντας διοργανώσεις με έντονο κοινωνικό και πολιτισμικό αποτύπωμα. Μέσα από την ενεργή συμμετοχή στη Λαμπαδηδρομία, η εταιρεία επιδιώκει όχι μόνο να τιμήσει την παράδοση των Αγώνων, αλλά και να αναδείξ