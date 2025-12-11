Η TCL παρουσιάζει την Η TCL συνεργάζεται με την Πόλη του Μιλάνου για την έναρξη ενός μήνα γιορτινών εκδηλώσεων, δημιουργώντας ενθουσιασμό για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Χειμερινούς Αγώνες Milano Cortina 2026.“Wishes for Greatness” Winter Wonderland με την Τελετή Φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στο Μιλάνο

Η TCL συνεργάζεται με την Πόλη του Μιλάνου για την έναρξη ενός μήνα γιορτινών εκδηλώσεων, δημιουργώντας ενθουσιασμό για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Χειμερινούς Αγώνες Milano Cortina 2026.

Η TCL, κορυφαία παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας και Παγκόσμιος Συνεργάτης των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, συμμετείχε στη μεγάλη τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου ύψους 29 μέτρων στην Piazza del Duomo στο Μιλάνο, όπου βρίσκεται και ο επιβλητικός καθεδρικός ναός της πόλης. Με την υποστήριξη της TCL, η εκδήλωση σηματοδότησε επίσημα την έναρξη του χειμερινού θεματικού πάρκου “Wishes for Greatness”, ενός γιορτινού χωριού στην πλατεία που θα είναι ανοιχτό στο κοινό από τις 6 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 6 Ιανουαρίου 2026.

Πέρα από το φωταγωγημένο δέντρο, το Winter Wonderland της TCL περιλαμβάνει πέντε θεματικά ιγκλού, με διακοσμήσεις εμπνευσμένες από τον αθλητισμό, διασκεδαστικές δραστηριότητες και παρουσίαση των καινοτόμων προϊόντων της TCL. Η εγκατάσταση και οι δραστηριότητες δημιούργησαν μια καθηλωτική εμπειρία για τους επισκέπτες, μεταφέροντας το πνεύμα των επερχόμενων Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Χειμερινών Αγώνων στην καρδιά του Μιλάνου και γιορτάζοντας το πώς κάθε ευχή μπορεί να εμπνεύσει μια ξεχωριστή ιστορία.

Η TCL επιβεβαιώνει έμπρακτα τη σταθερή της δέσμευση στη βιωσιμότητα, καθώς η κατασκευή του χριστουγεννιάτικου δέντρου έχει σχεδιαστεί με στόχο την ελαχιστοποίηση της χρήσης πόρων. Το δέντρο, που προέρχεται από το Dimaro Folgarida στη βόρεια Ιταλία και απομακρύνθηκε για λόγους οδικής ασφάλειας, είναι τοποθετημένο πάνω σε μια βάση από επαναχρησιμοποιούμενο δάπεδο που κατασκευάστηκε το 2021 και στηρίζεται από έναν ενοικιαζόμενο, επαναχρησιμοποιούμενο μεταλλικό σκελετό. Η μεγάλη φωτεινή νιφάδα που κοσμεί την κορυφή του δέντρου χρησιμοποιείται φέτος για τρίτη φορά, ενώ η ειδικά κατασκευασμένη βάση κάτω από το δέντρο βρίσκεται σε χρήση εδώ και επτά χρόνια.

Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της TCL για τη βιωσιμότητα, το Consorzio Nationale Sistema Arredo (Εθνικό Κονσόρτσιουμ Συστήματος Επίπλου), ένα εθελοντικό σχήμα του κλάδου, θα επαναξιοποιήσει το δέντρο στο τέλος της εορταστικής περιόδου για την παραγωγή ξύλινων σανίδων. Αυτές θα δοθούν ως δωρεά στο κοινωνικό ξυλουργείο του Σωφρονιστικού Ιδρύματος Monza, ώστε να κατασκευαστούν χειροποίητα ξύλινα αντικείμενα.

«Είναι τιμή μας να αποτελούμε μέρος των αγαπημένων εορταστικών παραδόσεων του Μιλάνου και να συνεργαζόμαστε με την Πόλη και τους εταίρους μας στο Milano Cortina 2026», δήλωσε η Wei Xue, Αντιπρόεδρος και Διευθύντρια ESG της TCL Technology, καθώς και Πρόεδρος του TCL Charity Foundation. «Το λαμπερά φωταγωγημένο αυτό δέντρο συμβολίζει τις συλλογικές ευχές ανθρώπων από κάθε γωνιά του κόσμου. Όπως η τεχνολογία μας συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, έτσι και ελπίζουμε αυτή η γιορτή να ενώνει καρδιές και να ενισχύει την προσμονή για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες — μια διοργάνωση που αντιπροσωπεύει την κορύφωση της ανθρώπινης ενότητας και επιτεύγματος.»

Το εορταστικό χωριό θα περιλαμβάνει πέντε διάφανα ιγκλού, καθένα αφιερωμένο σε μια διαφορετική ήπειρο και εμπνευσμένο από μια ξεχωριστή ευχή, όπως το ‘Harmony Theatre’,που αντιπροσωπεύει την Ευρώπη και είναι διακοσμημένο σαν ένα κλασικό ευρωπαϊκό θέατρο όπερας. Με περιβάλλον ήχο που δημιουργείται από την τηλεόραση X11K QD-Mini LED TV και το TCL Z100 Wireless Free Sound Speaker, το κοινό μπορεί να απολαύσει εντυπωσιακές προβολές καλλιτεχνικού πατινάζ σαν να βρίσκεται στην πρώτη σειρά, καθώς και να βγάλει φωτογραφίες με ρετρό κιάλια και άλλα διακοσμητικά αντικείμενα. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να φορέσουν τα TCL RayNeo X3 Pro AR glasses, τα οποία ‘’ζωντανεύουν’’ τις χορογραφίες καλλιτεχνικού πατινάζ στην οθόνη. Κάθε ιγκλού προσφέρει μια μοναδική εμπειρία, ειδικά σχεδιασμένη από την πιο πρόσφατη καινοτόμο τεχνολογία της TCL.

Μεταξύ των διακεκριμένων παρευρισκομένων ήταν η Martina Riva, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Μιλάνου, ο Marco Alparone, Αντιπρόεδρος της Περιφέρειας Λομβαρδίας, ο Nevio Devidè, Chief Revenue Officer της Milano Cortina 2026, και ο Carlos Li, CEO της TCL Europe.

«Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Piazza del Duomo αποτελεί ένα αγαπημένο σύμβολο για τους κατοίκους του Μιλάνου», δήλωσε ο Δήμαρχος Sala στα εθιμοτυπικά του λόγια. «Ευχαριστούμε την TCL για την υπέροχη συμβολή της, που ενισχύει τους εορτασμούς μας και ενδυναμώνει τον δεσμό μεταξύ της πόλης μας και των επερχόμενων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.»

Ο Nevio Devidè, Chief Revenue Officer της Milano Cortina 2026, πρόσθεσε: «Η υποστήριξη της TCL αντικατοπτρίζει τη βαθιά κατανόηση των κοινών μας αξιών — την ενότητα, το πάθος και την αναζήτηση της αριστείας. Πρόκειται για μια ανεκτίμητη ευκαιρία να φέρουμε το Ολυμπιακό πνεύμα πιο κοντά στο κοινό και είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε μαζί τους σε αυτό το ταξίδι.»

Πέρα από την Piazza del Duomo, η TCL θα παρουσιάσει τα προϊόντα της και στον Κεντρικό Σταθμό του Μιλάνου, καθώς και στο Ολυμπιακό Χωριό κατά τη διάρκεια του Milano Cortina 2026. Η TCL Creative Exhibit for the Olympic Winter Games, που θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026, θα προσφέρει στους επισκέπτες μια καθηλωτική εμπειρία που αναδεικνύει την κορυφαία τεχνολογία της TCL, ενώ παράλληλα τιμά το Ολυμπιακό πνεύμα. Η TCL έχει δημιουργήσει την Team TCL, αποτελούμενη από 14 εξαιρετικούς αθλητές χειμερινού αθλητισμού από όλο τον κόσμο, προκειμένου να ενισχύσει τη δέσμευσή της στο μήνυμα “Inspire Greatness”, ενθαρρύνοντας κάθε άνθρωπο να ακολουθεί με τόλμη τα πάθη και τα όνειρά του.

Επιπλέον, η TCL αξιοποιεί τις πιο πρόσφατες καινοτομίες της για να αναβαθμίσει τον τρόπο με τον οποίο το κοινό απολαμβάνει τους Ολυμπιακούς Χειμερινούς Αγώνες, μεταμορφώνοντας την εμπειρία θέασης παγκοσμίως μέσω της τεχνολογίας και αξιοποιώντας τις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες της για την ενδυνάμωση των κοινοτήτων. Η TCL θα εξοπλίσει, επίσης, το Ολυμπιακό Χωριό με βασικές έξυπνες οικιακές συσκευές, ώστε να εξασφαλίσει άνεση και συνδεσιμότητα στους αθλητές. Επιπλέον, μέσω της σειράς Athlete Moments, θα δώσει τη δυνατότητα στους αθλητές να συνδέονται με τις οικογένειές τους μετά από κάθε αγώνισμα.

Με την υποστήριξη της TCL, η Winter Wonderland με θέμα «Wishes for Greatness» είναι ανοιχτή στο κοινό στην Piazza del Duomo του Μιλάνου από τις 6 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 6 Ιανουαρίου 2026.