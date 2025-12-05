Η SWOT Hospitality αναλαμβάνει τη διαχείριση του πεντάστερου Eliamos Villas Hotel & Spa στην Κεφαλονιά

Η SWOT Hospitality, κορυφαία εταιρεία διαχείρισης και ανάπτυξης ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει τη συνεργασία της με το Eliamos Villas Hotel & Spa, το πεντάστερο wellness retreat που βρίσκεται στις νότιες ακτές της Κεφαλονιάς. Το boutique resort αποτελείται από 11 ιδιωτικές βίλες με plunge pools και εντυπωσιακή αμφιθεατρική θέα στη θάλασσα, ενώ το design του συνδυάζει τη μεσογειακή αισθητική με την αυθεντικότητα του νησιώτικου τοπίου.

Mέλος της Relais & Châteaux και με διεθνείς διακρίσεις από το Michelin Guide 2025 και το Forbes Travel Guide, το Eliamos έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους πλέον ιδιαίτερους προορισμούς ευεξίας στη Μεσόγειο. Η φιλοσοφία των βασικών μετόχων του ξενοδοχείου, Σπύρου Κορσιάνου, Χαρίτου Μικρομάτη και Maike Gruna εστιάζει στη βαθιά χαλάρωση, τη σύνδεση με τη φύση και τη δημιουργία μιας γνήσιας αίσθησης home away from home, κάτι που αποτυπώνεται στη μεγάλη διάρκεια παραμονής των επισκεπτών και στους πολλούς repeaters κάθε σεζόν.

Οι βίλες του ξενοδοχείου έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την απόλυτη ηρεμία και ιδιωτικότητα, διαθέτοντας θερμαινόμενες πισίνες με θαλασσινό νερό, μεγάλες βεράντες, κήπους και σύγχρονα, διακριτικά στοιχεία που εναρμονίζονται πλήρως με το φυσικό περιβάλλον του νησιού. Η εμπειρία ευεξίας συνεχίζεται στο private spa του resort, όπου οι θεραπείες βασίζονται σε οργανικά και τοπικά προϊόντα, αλλά και στο εξωτερικό γυμναστήριο του ξενοδοχείου. Την ίδια στιγμή, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν personal ή ομαδικά μαθήματα pilates, ολοκληρώνοντας το wellness ταξίδι τους στον κόσμο του Eliamos.

Στο εστιατόριο Olais, η γαστρονομική πρόταση του head chef Σωκράτη Μαλιγκάνη, αναδεικνύει την ελληνική κουζίνα μέσα από μια σύγχρονη, δημιουργική ματιά, με έμφαση σε προϊόντα του νησιού και φρέσκα βότανα από τους κήπους του ξενοδοχείου.

Η τοποθεσία του Eliamos, μόλις 20 λεπτά από το Αργοστόλι, προσφέρει άμεση πρόσβαση στην ανεξερεύνητη ομορφιά της Κεφαλονιάς, ενός νησιού με πλούσια ιστορία και ιδιαίτερη γεωλογική ταυτότητα, καθώς περιλαμβάνει και το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO, καθώς επίσης και ξεχωριστή οινική κληρονομιά, με κορυφαίο παράδειγμα την ποικιλία Ρομπόλα, που παράγεται αποκλειστικά στο νησί.

Η βαθιά σχέση του ξενοδοχείου με τον τόπο αντικατοπτρίζεται και στην οικογενειακή ιστορία του Σπύρου Κορσάνου, καθώς ο παππούς του ήταν μεταξύ των ιδρυτών του πρώτου συνεταιρισμού παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλληνίας. Παράλληλα, το resort στηρίζει πρωτοβουλίες για την προστασία της θαλάσσιας ζωής και της caretta-caretta, αναδεικνύοντας την αξία της βιωσιμότητας που βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας του.

Με τη νέα αυτή συνεργασία, η SWOT Hospitality συμβάλλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και διεθνή εδραίωση ενός retreat υψηλών προδιαγραφών, που συνδυάζει την πολυτέλεια με τον σεβασμό για τον τόπο και τη φύση.

O Γιώργος Κωνσταντινίδης, Founder της SWOT Hospitality δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που υποδεχόμαστε το Eliamos Villas Hotel & Spa στο χαρτοφυλάκιο των luxury brands με τα οποία συνεργαζόμαστε. Ένα resort που αντιπροσωπεύει τη φιλοσοφία μας γύρω από τη σύγχρονη φιλοξενία: αυθεντικότητα, ευεξία και βαθιά σύνδεση με τον τόπο. Η νέα αυτή σύμπραξη εναρμονίζεται πλήρως με το όραμά μας για το μέλλον της πολυτελούς ελληνικής φιλοξενίας και τη δέσμευσή μας για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους ταξιδιώτες».

«Η συνεργασία μας με τη SWOT Hospitality ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο πολυτέλειας για το Eliamos Villas Hotel & Spa και το νησί της Κεφαλονιάς» σχολίασε ο Σπύρος Κορσάνος, Μέτοχος και Ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου. «Μέσα από την αναβάθμιση των υπηρεσιών και των εμπειριών που προσφέρουμε στους επισκέπτες μας, όνειρό μας είναι να τους καλωσορίσουμε σε έναν κόσμο αυθεντικής ελληνικής φιλοξενίας, δημιουργώντας ένα πραγματικό home away from home».

H SWOT Hospitality συνεχίζει να αναβαθμίζει την εμπειρία φιλοξενίας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη διαχείριση και ανάπτυξη πολυτελών resorts. Σήμερα, διατηρεί συνεργασίες με διεθνή brands όπως η Hilton, Marriott International Inc., Hyatt Hotels Corporation, Accor S.A., και Nikki Beach Hotels & Resorts, ενώ διαθέτει πιστοποιήσεις μεταξύ άλλων από τους Intercontinental Hotels & Resorts και Leading Hotels of the World.