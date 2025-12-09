Η Red Bull αθλήτρια,Sasha DiGiulian, είναι η πρώτη γυναίκα που πραγματοποιεί ελεύθερη ανάβαση στη μεγαλύτερη διαδρομή του El Capitan

Η Sasha DiGiulian ολοκληρώνει τη διαδρομή “Platinum” 40 σχοινιών στων 1000 μέτρων τοίχο από γρανίτη, μετά από 23 ημέρες που ήρθε αντιμέτωπη με τις καταιγίδες του Νοεμβρίου.

Η DiGiulian πέρασε εννέα ημέρες καθηλωμένη στην κρεμαστή της εξέδρα (portaledge), καθώς καταιγίδες μούσκευαν το επάνω τμήμα του τοίχου, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στην πρόοδο της διαδρομής και αφήνοντας τα βασικά crux να στάζουν ακόμη και μετά τη βελτίωση του καιρού.

Η ανάβαση αυτή σηματοδοτεί μόλις την τέταρτη φορά που μια ομάδα έχει σκαρφαλώσει τη διαδρομή από τότε που χαράχτηκε.

Χαραγμένο μεταξύ 2009 και 2017, το Platinum Wall θεωρείται ως μία από τις πιο περίπλοκες και απαιτητικές ελεύθερες αναρριχήσεις του El Capitan. Ενώ πολλές διαδρομές του El Cap ακολουθούν συστήματα ρωγμών, το Platinum Wall κινείται μέσα από μεγάλα, τεχνικά τμήματα πλάκας και δυνατά traverses κάτω από ένα μεγάλο «στέγαστρο», προστατευμένο από την υψηλότερη πυκνότητα μπουλονιών σε όλο τον σχηματισμό.

Η συνεχής ελεύθερη ανάβαση απαιτεί ακρίβεια, αντοχή και σταθερό καιρό, συνθήκες που η DiGiulian δεν είχε. Παρά την πτώση πάγου, τα νερά που κυλούσαν από την κορυφή και την παρατεταμένη έκθεσή της στον τοίχο, συνέχισε την προσπάθεια και ολοκλήρωσε την ανάβαση μετά από προετοιμασία τριών σεζόν.

Επισκόπηση Διαδρομής

*Προετοιμασία (2023–2025): Τριετής εξάσκηση στα 2/3 της κάτω διαδρομής· καταβάσεις με σχοινί στο πάνω τμήμα για εξάσκηση crux.

*Έναρξη της συνεχούς ανάβασης (2 Νοεμβρίου 2025): Ξεκίνησε από το έδαφος της κοιλάδας.

*Καθηλωμένη από καταιγίδες: 9 συνεχόμενες ημέρες σε portaledge· ελάχιστη δυνατότητα αναρρίχησης λόγω ανέμων, βροχής, χιονιού και νερού από την κορυφή.

*Πρόοδος σε ακραίες συνθήκες: Μόλις ~200 πόδια προόδου σε σχεδόν δύο εβδομάδες λόγω ατμοσφαιρικών ποταμών που έπλητταν τη Σιέρα.

*Εκτέλεση crux: Οι λαβές παρέμειναν βρεγμένες παρά τον ήλιο. Η DiGiulian ανέβηκε όλα τα crux ελεύθερα.

*Κορυφή (26 Νοεμβρίου 2025): Έφτασε με καθαρό ουρανό και λιώσιμο χιονιού στην κορυφή.

Δηλώσεις της Αθλήτριας

Αυτή η ανάβαση ξεκίνησε σαν ένα άγριο, τολμηρό όνειρο, κάτι που ειλικρινά με τρομοκρατούσε. Πάλεψα με τόσες στιγμές που ένιωθα απροετοίμαστη ή όχι αρκετά καλή. Αλλά, σιγά – σιγά, απέδειξα στον εαυτό μου ότι όταν εμφανίζεσαι, δεσμεύεσαι και συνεχίζεις να πιστεύεις, μπορείς να κάνεις πράγματα που κάποτε θεωρούσες αδύνατα. Αυτή η ανάβαση είναι το πιο περήφανο επίτευγμα της καριέρας μου», δήλωσε η Sasha DiGiulian από την κορυφή.

Αναφερόμενη στις ημέρες μέσα στις καταιγίδες

«Αυτή η καταιγίδα ήταν από τις πιο τρομακτικές εμπειρίες της ζωής μου. Ο άνεμος χτυπούσε την πλατφόρμα όλη τη νύχτα, οι ράβδοι λύγιζαν, και δεν σταματούσα να σκέφτομαι ότι ίσως σπάσει. Ένιωθα απομονωμένη, εξαντλημένη, τρομοκρατημένη, αλλά ήξερα ότι θα το μετάνιωνα για πάντα αν δεν έδινα σε αυτή την ανάβαση κάθε ευκαιρία. Έτσι έμεινα. Μέρα με τη μέρα, ανάσα με την ανάσα, πιστεύοντας ότι η καταιγίδα θα περάσει».

Σχετικά με το πιο απαιτητικό τμήμα της διαδρομής

«Το στέγαστρο ήταν μούσκεμα και ήμουν εξαντλημένη, τα χέρια μου, τα παπούτσια μου, όλα ήταν βρεγμένα. Έπεσα, τράβηξα το σχοινί και ξαναδοκίμασα. Στο downclimb, όλο μου το σώμα έτρεμε από τα νεύρα και την αδρεναλίνη. Όταν έπιασα το ρελέ και κούμπωσα, ούρλιαξα και ξέσπασα σε κλάματα. Δεν ήταν η κορυφή, αλλά ήταν το τέλος των δυσκολότερων pitches, η στιγμή που κατάλαβα ότι η κορυφή ήταν πραγματικά εφικτή».

Τόνισε επίσης ότι η στήριξη των αναρριχητών Alex Honnold και Tommy Caldwell ανέβασε το ηθικό της: «Super epic που ακόμα είμαστε εδώ!»

Γιατί Είναι Σημαντικό

Η ανάβαση της DiGiulian αποτελεί ορόσημο στη σύγχρονη big-wall ελεύθερη αναρρίχηση. Το Platinum Wall είναι από τις μεγαλύτερες και τεχνικά πιο σύνθετες διαδρομές του El Capitan, με ελάχιστες σχισμές και έμφαση στην ακριβή τοποθέτηση ποδιών και την εξαντλητική αναρρίχηση πλάκας. Η ολοκλήρωση της διαδρομής σε βρεγμένες, ασταθείς συνθήκες υπογραμμίζει έναν συνδυασμό ανθεκτικότητας, τεχνικής δεξιοτεχνίας και μακροχρόνιας προετοιμασίας, ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης αναρρίχησης.

Σχετικά με την Αθλήτρια

Η Sasha DiGiulian είναι αθλήτρια της Red Bull και Αμερικανίδα αναρριχήτρια, γνωστή για τις επιδόσεις της στο sport climbing, στις μεγάλες ορθοπλαγιές και στις αποστολές. Έγινε η πρώτη γυναίκα που σκαρφάλωσε βαθμολογία 5.14d με το Pure Imagination (2011) και έχει ολοκληρώσει περισσότερες από 50 διαδρομές βαθμού 5.14. Μεταξύ των επιτευγμάτων της περιλαμβάνονται η πρώτη γυναικεία ανάβαση της big-wall διαδρομής 5.14b Rayu στην Ισπανία και η πρώτη ελεύθερη ανάβαση της 15 σχοινιών, βαθμού 5.13, διαδρομής Misty Wall στη Γιόσεμιτι. Είναι επίσης η ιδρύτρια της εταιρείας Send Bars στο Μπόλντερ, Κολοράντο.