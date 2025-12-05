Η Purina δίπλα στα αδέσποτα της Dogs’ Voice για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, η ομάδα της Purina πραγματοποίησε μια ουσιαστική πρωτοβουλία, αφιερώνοντας μία ημέρα φροντίδας στα αδέσποτα ζώα που φιλοξενούνται από τη Dogs’ Voice.

Με γνώμονα την πεποίθηση ότι η ζωή μας είναι καλύτερη με τα κατοικίδια, η Purina συνεχίζει να αγκαλιάζει δράσεις που προάγουν την ευζωία των ζώων και την ουσιαστική συνύπαρξή τους με τους ανθρώπους.

Οι άνθρωποι της Purina έπαιξαν, φρόντισαν και μοιράστηκαν στιγμές χαράς και τρυφερότητας με τους τετράποδους φίλους που αναζητούν το παντοτινό τους σπίτι. Κατά τη διάρκεια της ημέρας η ομάδα αφιέρωσε χρόνο στο παιχνίδι και την αλληλεπίδραση με τα αδέσποτα δίνοντάς τους την ευκαιρία να γυμναστούν, να κοινωνικοποιηθούν και να αισθανθούν λίγο πιο ασφαλείς με το ανθρώπινο χάδι.

«Μέσα από αυτή τη διαδικασία, τα ζώα αποκτούν πολύτιμη κοινωνικοποίηση και νιώθουν ασφάλεια και στοργή», δήλωσε η κ. Μαρίλια Τσόπελα Community Manager της Dogs’ Voice, «στοιχεία που ενισχύουν ουσιαστικά την ευζωία τους και αυξάνουν τις πιθανότητες να βρουν σύντομα μια οικογένεια που θα τα αγαπήσει πραγματικά». Η ομάδα της Purina δεσμεύτηκε να συνεχίσει να αφιερώνει τέτοιες στιγμές στους τετράποδους φίλους, υποστηρίζοντας τη φροντίδα και την υπεύθυνη υιοθεσία τους.

Στο πλαίσιο της δράσης, η κ Έλενα Δεδέ ιδρύτρια της Dogs’ Voice, πραγματοποίησε μια ενημέρωση σχετικά με τη σημασία της προετοιμασίας και διαχείρισης των κατοικιδίων και των ζωών κατά τη διάρκεια κρίσιμων καταστάσεων, όπως φωτιές, πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές. Παρουσιάστηκαν βασικές αρχές ετοιμότητας και τρόποι με τους οποίους εθελοντές και πολίτες μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην προστασία των ζώων σε περιόδους έκτακτης ανάγκης, αναδεικνύοντας τον εθελοντισμό ως κρίσιμο στοιχείο κοινωνικής συνοχής.

Η κ. Βάσια Κατσογιάννη, Group Brand Manager της Nestlé Purina® PetCare για την Ελλάδα δήλωσε «Στην Purina πιστεύουμε ότι κάθε ζώο αξίζει αγάπη, φροντίδα και ένα ασφαλές σπίτι. Η σημερινή δράση μάς υπενθύμισε για ακόμη μία φορά πόσο σημαντική είναι η ανθρώπινη παρουσία στη ζωή των αδέσποτων, αλλά και ότι ο εθελοντισμός μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά τους. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που προάγουν την ευζωία και την υπεύθυνη φροντίδα των ζώων.»

Η κ. Σοφία Δουράτσου, Business Executive Officer Nestlé Purina® PetCare για την Ελλάδα ανέφερε «Η δράση αυτή αποτελεί ακόμη μία πρωτοβουλία που αντικατοπτρίζει τη βαθιά δέσμευση της Purina προς τα ζώα και την κοινωνία. Με σταθερό στόχο την προώθηση της ευζωίας, της υπεύθυνης υιοθεσίας και της εθελοντικής προσφοράς, η Purina συνεχίζει να σχεδιάζει και να υποστηρίζει προγράμματα που έχουν πραγματικό, θετικό αντίκτυπο.»

Η Purina και η Dogs’ Voice ενθαρρύνουν όσους μπορούν να ανοίξουν το σπίτι και την καρδιά τους να γνωρίσουν από κοντά τα ζώα που ακόμη αναζητούν το παντοτινό τους σπίτι. Η φιλοξενία ή η υιοθεσία ενός αδέσποτου είναι μια πράξη αγάπης που μπορεί να αλλάξει δύο ζωές — του ζώου και του ανθρώπου που το επιλέγει.