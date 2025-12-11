Η LG συνεχίζει και το 2025 την ουσιαστική στήριξη στην ITHACA

Η LG Electronics Hellas συνεχίζει για ακόμη μία χρονιά να στηρίζει έμπρακτα την Ithaca, την οργάνωση που προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες καθαρισμού ρούχων σε συνανθρώπους μας που ζουν σε συνθήκες αστεγίας.

Με τον εξοπλισμό της LG, το ειδικά διαμορφωμένο van της Ithaca λειτουργεί ως μια κινητή μονάδα αξιοπρέπειας, εξυπηρετώντας καθημερινά ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Μόνο φέτος, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 6.000 πλύσεις που ισοδυναμούν σε πάνω από 4.000 ώρες καθαριότητας, μετατρέποντας την τεχνολογία σε ανακούφιση και τη φροντίδα σε ελπίδα.

Στις 8 Δεκεμβρίου, LG και Ithaca βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, διανέμοντας 60 ειδικούς αδιάβροχους σάκους με χειμερινά είδη: γάντια, σκούφους, ισοθερμικές κάλτσες, μπλούζες, περιλαίμια και κουβέρτες fleece. Στη δράση συμμετείχαν εργαζόμενοι της οργάνωσης και στελέχη της LG, αποδεικνύοντας πως η στήριξη γίνεται πιο δυνατή όταν την μοιράζεσαι.

Από το 2016, η LG βρίσκεται στο πλευρό της Ithaca, όχι ως περιστασιακός χορηγός, αλλά ως σταθερός συνεργάτης, έχοντας χτίσει μια σχέση που εξελίσσεται και παραμένει ουσιαστική. Γιατί όταν η τεχνολογία επιστρέφει την αξιοπρέπεια στους ανθρώπους, τότε αποκτά πραγματικό νόημα.

Η Τώνια Αθανασέλλη, Senior Marketing Manager της LG Electronics Hellas, δήλωσε: «Για εμάς στην LG, η κοινωνική προσφορά δεν είναι μια μεμονωμένη πράξη. Είναι επιλογή. Και η Ithaca μας υπενθυμίζει καθημερινά πως όταν η τεχνολογία υπηρετεί τον άνθρωπο, τότε μετατρέπεται σε αξιοπρέπεια και ελπίδα.»