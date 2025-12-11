Η Leo Athens Παρουσιάζει τη Νέα Καμπάνια “Lenor Αέρας Φρεσκάδας”: Μια Ιστορία Εμπνευσμένη από την Ελληνική Εξοχή

Η Leo Athens υπογράφει τη νέα, αποκλειστικά σχεδιασμένη για την Ελλάδα, καμπάνια για το υπερσυμπυκνωμένο Lenor Αέρας Φρεσκάδας.

Εμπνευσμένη από την ελληνική φύση, η καμπάνια αντικατοπτρίζει την αλήθεια που όλοι αναγνωρίζουμε: όσο κι αν αγαπάμε τη ζωή στην πόλη, τίποτα δεν συγκρίνεται με τη φρεσκάδα των ρούχων που έχουν στεγνώσει στην ελληνική εξοχή.

Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκεται μια γυναίκα, η οποία, απογοητευμένη από τις μυρωδιές της πόλης στα ρούχα της, ανακαλύπτει το νέο Lenor Αέρας Φρεσκάδας με τεχνολογία Fresh Air. Το προϊόν προσφέρει στα ρούχα της φρέσκο άρωμα, σαν να στέγνωσαν στην εξοχή.

Η βασική ιδέα εικονογραφείται με μια ατελείωτη μπουγάδα, η οποία ξεκινά από ένα αθηναϊκό μπαλκόνι και «ταξιδεύει» πάνω από γραφικά ελληνικά τοπία, εκεί όπου ο καθαρός αέρας χαρίζει στα ρούχα μια μοναδική αίσθηση φρεσκάδας. Η νέα σειρά Lenor κυκλοφορεί σε τρεις μοναδικές αρωματικές εκδοχές, όλες εμπνευσμένες από την ελληνική φύση.

Η καμπάνια, σε σκηνοθεσία του Στάθη Μουρδουκούτα και παραγωγή της Topcut Modiano, θα προβληθεί σε τηλεόραση, YouTube, Programmatic καμπάνιες, META, TikTok και σε καταστήματα στο πλαίσιο in-store marketing.