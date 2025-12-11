Η ΙΚΕΑ αναδεικνύεται πρωταγωνίστρια του digital marketing με 14 διακρίσεις σε δύο κορυφαίους θεσμούς
Η ΙΚΕΑ, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, κατέκτησε συνολικά 14 διακρίσεις σε δύο σπουδαίους θεσμούς του Digital Marketing, τα Social Media Awards 2025 και τα MIXX Awards Greece, επιβεβαιώνοντας την καινοτόμα, data-driven και αποτελεσματική της παρουσία στα ψηφιακά κανάλια. Συγκεκριμένα, στα Social Media Awards, η ΙΚΕΑ απέσπασε 3 βραβεία, ενώ στα MIXX Awards Greece, τον κορυφαίο θεσμό επιβράβευσης της καινοτομίας στον ψηφιακό χώρο, διακρίθηκε με 11 βραβεία (7 βασικές διακρίσεις και 4 επιπλέον Βραβεία Μελών του IAB – Interactive Advertising Bureau).
Η φετινή διάκριση αντανακλά τη συνεχή στρατηγική ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στα digital κανάλια, έναν τομέα όπου η ΙΚΕΑ συνεχίζει να επενδύει σε δημιουργικές και στοχευμένες προσεγγίσεις. Μέσα από ειδικά διαμορφωμένες ενέργειες σε κάθε πλατφόρμα, η ΙΚΕΑ ενισχύει τη σχέση της με το κοινό, αυξάνοντας το engagement και αναδεικνύοντας τον χαρακτήρα και τις αξίες του brand μέσα από δυναμικό περιεχόμενο.
Αναλυτικά, η ΙΚΕΑ για την καμπάνια «”Ξυπνήστε”. Ώρα για ύπνο!» διακρίθηκε στα Social Media Awards 2025 στις παρακάτω κατηγορίες :
- Gold βραβείο – Best Use of YouTube | Communication στην κατηγορία “Best in Retail & eCommerce”
- Bronze βραβείο – Best Use of Meta Family of Apps | Communication στην κατηγορία “Best in Retail & eCommerce”
- Bronze βραβείο – Best Strategy in Social Media στην κατηγορία “Best Social Media Strategy for Brand Awareness”
Στα MIXX Awards Greece, η ΙΚΕΑ ξεχώρισε:
Για την καμπάνια «”Ξυπνήστε”. Ώρα για ύπνο!» στις εξής κατηγορίες:
- Gold βραβείο στην κατηγορία “Brand Awareness and Positioning”
- Bronze βραβείο στην κατηγορία “Cross-Platform Synergy”
Για την ολιστική στρατηγική digital marketing που ακολουθείται στις κατηγορίες:
- Gold βραβείο στην κατηγορία “Strategic Search Engine Optimization and Marketing”
- Gold βραβείο στην κατηγορία “Best Data-Driven Marketing Campaign”
- Silver βραβείο στην κατηγορία “Performance-driven Marketing Excellence”
- Bronze βραβείο στην κατηγορία “Best E-commerce Campaign”
Ταυτόχρονα, έλαβε 4 Βραβεία Μελών IAB στις κατηγορίες: Performance-driven Marketing Excellence, Best Social Media Campaign, Best Data-Driven Marketing Campaign, Best E-commerce Campaign.
Η σταθερή επιτυχία της ΙΚΕΑ στον τομέα του του digital marketing είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη στενή συνεργασία της με την KINESSO και τη The Newtons Laboratory, των οποίων η συμβολή στον σχεδιασμό, την ανάλυση και την υλοποίηση των ενεργειών υπήρξε καθοριστική.
#ikea
#zoumemazi