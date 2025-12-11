Η ΒΙΚΟΣ COLA επίσημος χορηγός του Christmas Theater

Φέτος, κάνε τα Χριστούγεννα αξέχαστα: ζήσε τη μαγεία, μοιράσου τη χαρά και γέμισε κάθε στιγμή με ΒΙΚΟΣ COLA.

Η μαγεία των Χριστουγέννων επιστρέφει στο Christmas Theater με τη ΒΙΚΟΣ COLA. Από το 2022, αυτή η συνεργασία έχει εξελιχθεί σε θεσμό, γεμίζοντας την εορταστική περίοδο με ενέργεια, χαρά και δίψα για Χριστούγεννα.

Το Christmas Theater συνεχίζει δυναμικά τη φετινή σεζόν με ένα πλούσιο πρόγραμμα διεθνών παραστάσεων και εντυπωσιακών παραγωγών που εμπνέουν, ψυχαγωγούν και φέρνουν κοντά μικρούς και μεγάλους. Σε αυτή τη δημιουργική πορεία, η ΒΙΚΟΣ COLA ανανεώνει τη συνεργασία της ως επίσημος χορηγός, προσθέτοντας διάθεση για χαρά και μοναδικές εμπειρίες.

Με κάθε γουλιά: Classic, Stevia ή Zero Sugar, η ΒΙΚΟΣ COLA συντροφεύει τους θεατές, σε κάθε στιγμή που γίνεται ανάμνηση.