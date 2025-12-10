ΒΙΚΟΣ & THE MAPPES SHOW: Μαζί για να χαρίσουν όσο περισσότερα παιδικά χαμόγελα

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι η προσφορά βρίσκεται στον πυρήνα της εταιρικής του ταυτότητας. Από τις 19 έως τις 21 Δεκεμβρίου, ενώνει δυνάμεις με τον 104.6 My Radio και τον Ραδιομαραθώνιο του “THE MAPPES SHOW”, στηρίζοντας τη συγκέντρωση χρημάτων για το Make-A-Wish, με στόχο να φωτιστούν όσο το δυνατόν περισσότερες παιδικές ευχές.

Οι “THE MAPPES”, σε full festive mode και λίγο πριν τα Χριστούγεννα, θα εκπέμπουν ζωντανά και ασταμάτητα, 24 ώρες το 24ωρο, από το Ζάππειο και το στούντιο. Σε ένα σκηνικό που θυμίζει πραγματικό live party, με μουσική, ρυθμό, θετική ενέργεια και συμμετοχή του κόσμου, οι “THE MAPPES” και το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας προσκαλούν να γίνουμε μέρος μιας πρωτοβουλίας που χαρίζει χαμόγελα στα παιδικά πρόσωπα.