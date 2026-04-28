28/04/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 06.05.2026 - 16:49)
YOUR SUMMER, YOUR WAY
Η συλλογή ακολουθεί αυτή την αφήγηση με μια φρέσκια και ευέλικτη προσέγγιση.

Η Stradivarius παρουσιάζει ένα νέο editorial που αποτυπώνει εκείνη την πρώτη στιγμή του καλοκαιριού, όταν τα σχέδια αρχίζουν να παίρνουν μορφή σχεδόν αβίαστα. Καθημερινές σκηνές —όπως το να δροσίζεσαι στον κήπο, να απολαμβάνεις ένα ποτό δίπλα στην πισίνα ή απλώς να αφήνεσαι στη ροή— γίνονται το σκηνικό για μια αφήγηση όπου το brand παίζει με τις αντιθέσεις: πιο αναβαθμισμένα looks σε χαλαρά περιβάλλοντα, δημιουργώντας μια φυσική και ανεπιτήδευτη ισορροπία.

Η συλλογή ακολουθεί αυτή την αφήγηση με μια φρέσκια και ευέλικτη προσέγγιση. Ανάλαφρες, ρευστές σιλουέτες συνυπάρχουν με πιο δομημένα κομμάτια, ενώ τα μαγιό φοριούνται και πέρα από την πισίνα. Ρευστά παντελόνια, κάπρι, σετ και denim συνδυάζονται με εφαρμοστά tops και halter γραμμές, σε μια παλέτα που κινείται ανάμεσα σε ουδέτερους τόνους, λευκά και μαύρα, με πινελιές χρώματος.

Τα αξεσουάρ ενισχύουν το ύφος με διακριτικές ναυτικές αναφορές: γυαλιά ηλίου σε ρετρό στυλ, μαντήλια δεμένα στο κεφάλι, ελαφριές τσάντες και ένας συνδυασμός από flat σανδάλια και απλά τακούνια ολοκληρώνουν κάθε εμφάνιση. Μια συλλογή σχεδιασμένη να προσαρμόζεται σε κάθε σχέδιο, από τα πιο αυθόρμητα έως τα πιο οργανωμένα.

