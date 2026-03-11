Tommy Hilfiger x Cadillac Formula 1® Team Fanwear & The New Language of Trackside Dressing

11/03/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 13.03.2026 - 13:31)
Η fanwear συλλογή είναι διαθέσιμη online, με επιπλέον drops να ακολουθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν 2026.

Με αφορμή τη συνεργασία της Tommy Hilfiger με την Cadillac Formula 1® Team ως Official Apparel Partner, το brand παρουσιάζει μια νέα προσέγγιση στο trackside dressing, μεταφέροντας τη συζήτηση από το paddock στην καθημερινότητα και από το team kit σε μια ολοκληρωμένη ενδυματολογική ταυτότητα.

Η fanwear συλλογή του 2026 λειτουργεί ως βασικό storytelling εργαλείο της συνεργασίας, αποτυπώνοντας πώς η μόδα συνομιλεί με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό μέσα από σχεδιαστική ακρίβεια, δυναμικές γραμμές και πολιτιστική απήχηση. Δεν πρόκειται απλώς για replica κομμάτια· πρόκειται για μια σύγχρονη έκφραση του American motorsport style.

Στο επίκεντρο βρίσκονται διαχρονικοί κώδικες της Tommy Hilfiger, επαναπροσδιορισμένοι μέσα από το φίλτρο της Formula 1®:

  • Structured outerwear και performance jackets, με καθαρές, τεχνικές γραμμές που παραπέμπουν στην αεροδυναμική της πίστας,
  • Replica polos και T-shirts εμπνευσμένα από το επίσημο team kit, αναβαθμισμένα με υφάσματα υψηλής απόδοσης και λεπτομέρεια στην κατασκευή
  • Co-branded essentials που ισορροπούν ανάμεσα στο sport functionality και το lifestyle tailoring

  • Driver caps και statement pieces που μεταφέρουν την ενέργεια του grid στην καθημερινή ένδυση.

 

Η χρωματική παλέτα κινείται γύρω από το κόκκινο, το λευκό και το μαύρο, εμπλουτισμένα με μεταλλικές και chrome λεπτομέρειες – μια φυσική σύνδεση ανάμεσα στην αγωνιστική μηχανική της Cadillac και την Classic American Cool κληρονομιά της Tommy Hilfiger. Το αποτέλεσμα είναι εμφανίσεις που ισορροπούν ανάμεσα στην τεχνολογική ακρίβεια και τη σύγχρονη κομψότητα.

Η συλλογή εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν μέσα από συλλεκτικά drops και city-inspired Race Specials, αντλώντας ενέργεια από αγώνες σε πόλεις όπως το Miami, το Austin και το Las Vegas. Κάθε release προσθέτει ένα νέο κεφάλαιο στην οπτική ταυτότητα της συνεργασίας, ενισχύοντας την αίσθηση του ανήκειν και τη συλλεκτική διάσταση του fanwear.

Η συνεργασία αυτή δεν αφορά την αγωνιστική στολή των οδηγών, αλλά τη στιγμή πριν, μετά και γύρω από τον αγώνα — εκεί όπου το motorsport συναντά τη μόδα, την κουλτούρα και την προσωπική ταυτότητα. Το trackside style μετατρέπεται έτσι σε πολιτισμικό statement, επεκτείνοντας το σύμπαν της Formula 1® πέρα από την πίστα.

 

