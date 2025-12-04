Το Icon, σε νέα μορφή: havaianas και Gimaguas επανασυστήνουν τη σαγιονάρα μέσα από ένα τολμηρό leg warmer

04/12/2025 (Τελευταία Ενημέρωση: 04.12.2025 - 22:05)
Το Icon, σε νέα μορφή: havaianas και Gimaguas επανασυστήνουν τη σαγιονάρα μέσα από ένα τολμηρό leg warmer
Με την τρίτη τους επιτυχημένη συνεργασία, οι δύο μάρκες εξελίσσουν τη δημιουργική τους ταυτότητα και παρουσιάζουν μια νέα, ανατρεπτική πρόταση. Για πρώτη φορά, το κοινό τους δημιούργημα θα διατίθεται σε επιλεγμένα σημεία σε όλη την Ευρώπη

Σε μια συνεργασία που γιορτάζει τη δημιουργικότητα και εξελίσσει την έννοια του customized footwear, η havaianas, το βραζιλιάνικο brand που μετέτρεψε τη σαγιονάρα σε παγκόσμιο style icon, παρουσιάζει μια νέα, αποκλειστική σύμπραξη με τη Gimaguas. Μετά την οργανική επιτυχία των δύο προηγούμενων drops – που έγιναν viral σε Instagram και TikTok και τράβηξαν τα βλέμματα celebrities και fashion insiders – το τρίτο μέρος της συνεργασίας μεταμορφώνει ένα γνώριμο προϊόν σε fashion statement. 

Το Icon, σε νέα μορφή: havaianas και Gimaguas επανασυστήνουν τη σαγιονάρα μέσα από ένα τολμηρό leg warmer

Ένα project που ξεκίνησε ως μη εμπορικό πείραμα εξελίσσεται τώρα σε wearable έκφραση της κοινής δημιουργικής τους οπτικής. Το νέο λανσάρισμα βασίζεται στο κλασικό Top της havaianas, το οποίο πρόσφατα αναδείχθηκε ως «το πιο hot προϊόν του Q3 2025» από το Lyst Index, και προσθέτει ένα δερμάτινο boot strap.

Το μαύρο Top συνδυάζεται με χειροποίητα δερμάτινα leg warmers της Gimaguas, αποκτώντας μια πιο refined, sophisticated αισθητική. Με μεταλλικές λεπτομέρειες – ένα χαρακτηριστικό του brand με έδρα τη Βαρκελώνη- το αξεσουάρ φοριέται εύκολα και αγκαλιάζει το πόδι και τα δάχτυλα. Μέσα από το παιχνίδι υφών, αντιθέσεων και όγκου, το design μεταμορφώνει τη χαρακτηριστική σιλουέτα της havaianas σε ένα transeasonal κομμάτι που φοριέται όλο τον χρόνο, μεταφέροντας το καλοκαιρινό mood σε νέες εποχές και περιστάσεις.

Το Icon, σε νέα μορφή: havaianas και Gimaguas επανασυστήνουν τη σαγιονάρα μέσα από ένα τολμηρό leg warmer

Εκτός από το custom flip-flop, που θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένη ποσότητα, η συλλογή θα διατεθεί με αποκλειστική συσκευασία, ειδικά σχεδιασμένη για το drop, και συνοδεύεται από ένα συλλεκτικό dust bag με το λογότυπο της συνεργασίας.

Με αυτό το drop, η συνεργασία περνά σε μια ακόμη πιο fashion-forward και product-driven κατεύθυνση. Το leg warmer αναβαθμίζει την καθημερινή σαγιονάρα, μετατρέποντάς την σε ξεκάθαρο statement κομμάτι, χωρίς να χάνονται η ανεπιτήδευτη ενέργεια και το free-spirited ύφος που χαρακτηρίζει και τα δύο brands – ενώ ταυτόχρονα ανοίγει νέους δρόμους για το τι μπορεί να σημαίνει ένα icon σήμερα.

Το Icon, σε νέα μορφή: havaianas και Gimaguas επανασυστήνουν τη σαγιονάρα μέσα από ένα τολμηρό leg warmer

Η συλλογή Havaianas x Gimaguas κυκλοφορεί στις 4 Δεκεμβρίου. Για πρώτη φορά, το κοινό προϊόν τους θα είναι διαθέσιμο μέσω gimaguas.com και havaianas-store.com. Η limited-edition έκδοση θα διατίθεται στα €150.

