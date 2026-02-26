Το BERSHKA MUSIC παρουσιάζει την ELA MINUS, μια από τις μουσικούς με τη μεγαλύτερη προβολή στη σύγχρονη ηλεκτρονική σκηνή

Σε αυτή τη νέα φάση, το πρότζεκτ παρουσιάζει την υποψήφια για Latin Grammy Ela Minus, μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του με καλλιτέχνες που καθορίζουν το σημερινό κλίμα στη μουσική.

Μετά από δύο χρόνια κατά τα οποία το BERSHKA MUSIC παρήγαγε και παρουσίασε σε αποκλειστικότητα νέα τραγούδια σε συνεργασία με ανερχόμενα ταλέντα, το πρότζεκτ εξελίσσεται προς μια υβριδική μορφή που διευρύνει την καλλιτεχνική και εμπειρική του διάσταση. Σε αυτή την περίπτωση, ένα πολύ εκλεκτό κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει και να δει από κοντά τα γυρίσματα του νέου τραγουδιού, προσθέτοντας μια πιο κοντινή και αυθεντική οπτική στην πρόταση. Αυτή η ανοιχτή δημιουργική διαδικασία ενισχύει τον δεσμό μεταξύ καλλιτέχνη και κοινού, μετατρέποντας την κυκλοφορία ενός τραγουδιού σε μια κοινή εμπειρία.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Ela Minus παρουσίασε σε αποκλειστικότητα το τραγούδι «TIEMPO DEFINIDO POR LA PRESENCIA DE LUZ», ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε αρχικά ως μέρος του DÍA και που σήμερα, χρησιμεύει για να κλείσει ο κύκλος. Το κομμάτι συνομιλεί με τον ηχητικό και συναισθηματικό κόσμο του δίσκου, προσφέροντας μια νέα προοπτική και επεκτείνοντας την καλλιτεχνική του αφήγηση.

Το βίντεο κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στο κανάλι της BERSHKA στο YouTube, ενώ έξτρα περιεχόμενο για την καλλιτέχνιδα είναι διαθέσιμο στο TikTok και το Instagram, ενισχύοντας το ψηφιακό οικοσύστημα του πρότζεκτ και διευρύνοντας την παγκόσμια εμβέλειά του. Με αυτή τη νέα φάση, το BERSHKA MUSIC επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να εξελίσσεται μαζί με τους καλλιτέχνες, δημιουργώντας μορφές που ξεπερνούν τις συμβατικές μουσικές πρακτικές και χτίζουν σημαντικές πολιτιστικές εμπειρίες για μια νέα γενιά.

ELA MINUS

Η Ela Minus είναι μια κολομβιανή καλλιτέχνις που γεννήθηκε στην Μπογκοτά, όπου ξεκίνησε τη μουσική της καριέρα ως ντράμερ σε μια γνωστή ροκ μπάντα από μικρή ηλικία. Στη συνέχεια, σπούδασε στο Berklee College of Music, ολοκλήρωσε δύο πτυχία και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου εργάστηκε ως ντράμερ για άλλους καλλιτέχνες και σχεδίαζε συνθεσάιζερ, μια εμπειρία που σημάδεψε βαθιά την ηχητική της ταυτότητα και το DIY πνεύμα της. Μετά την επιτυχία του ντεμπούτου της acts of rebellion (2020), η καλλιτέχνις αποφάσισε να ξεπεράσει τον εαυτό της και να προχωρήσει ακόμη πιο μακριά με το DÍA, το δεύτερο άλμπουμ της που κυκλοφόρησε από την Domino, από το οποίο το single «QQQQ» ήταν υποψήφιο για τα Latin Grammys 2025.

Δημιουργημένο σε διάστημα τριών ετών και σε διάφορα μέρη του κόσμου, το άλμπουμ είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας συνεχούς κίνησης και αυτοεξερεύνησης που την οδήγησε να γράψει τους πιο ειλικρινείς και προσωπικούς στίχους της μέχρι σήμερα. Μουσικά, συνδυάζει καινοτόμο ηλεκτρονική παραγωγή και προηγμένο σχεδιασμό ήχου με μια ευρύτερη και πιο ενδοσκοπική ποπ ευαισθησία. Τραγούδια όπως τα «IDK», «UPWARDS» και «IDOLS» πραγματεύονται τον πόνο, την ανθεκτικότητα και την προσωπική ανάπτυξη, μετατρέποντας την προσωπική εξομολόγηση σε μια συλλογική και καθαρτική εμπειρία.

Στο άλμπουμ χρησιμοποιεί όργανα που έχει δημιουργήσει η ίδια, όπως το «pocket piano» και το «Septavox», αποδεικνύοντας τον απόλυτο έλεγχο που έχει επάνω στη δημιουργική διαδικασία. Συνολικά, το DÍA είναι μια δουλειά που αφορά τη μεταμόρφωσή της και την πορεία της προς μια πιο συνειδητή, θαρραλέα και ανανεωμένη εκδοχή του εαυτού της.