Τι παπούτσια χρειάζεσαι τώρα που ο καιρός αλλάζει

Η σωστή επιλογή για στιλ, άνεση και κομψότητα.

Ο Μάρτιος είναι ο μήνας που σε μπερδεύει περισσότερο απ’ όλους. Το πρωί κάνει ψύχρα, το μεσημέρι έχει ήλιο και το βράδυ ζητά πάλι πανωφόρι. Το ίδιο συμβαίνει και με τα παπούτσια. Δεν είναι πια χειμώνας για βαριά μποτάκια, αλλά δεν είναι και καλοκαίρι για πέδιλα.

Η μεταβατική περίοδος απαιτεί παπούτσια που ισορροπούν ανάμεσα στην πρακτικότητα και τη φρεσκάδα. Η τάση αυτή τη σεζόν είναι ξεκάθαρη, κομψότητα χωρίς υπερβολή, άνεση χωρίς αδιαφορία.

Τα loafers ως απόλυτη επιλογή για την εποχή

Αν υπάρχει ένα παπούτσι που χαρακτηρίζει τον Μάρτιο, αυτό είναι το loafer. Κλασικό, κομψό και ευέλικτο, φοριέται από το γραφείο μέχρι τη βόλτα.

Τα μαύρα και τα καφέ παραμένουν σταθερές αξίες, αλλά φέτος βλέπουμε και πιο ανοιχτές αποχρώσεις όπως μπεζ, off-white και παστέλ.

Συνδυάζονται ιδανικά με tailored παντελόνι, straight leg jeans ή midi φούστα. Το loafer δίνει polished αποτέλεσμα χωρίς να δείχνει αυστηρό.

Slingbacks για θηλυκή μετάβαση

Τα slingbacks είναι η γέφυρα ανάμεσα στον χειμώνα και την άνοιξη. Κλειστά μπροστά, ανοιχτά πίσω, δίνουν κομψότητα χωρίς να εκθέτουν πλήρως το πόδι.

Σε kitten heel ή χαμηλό τακούνι, αποτελούν ιδανική επιλογή για γραφείο ή απογευματινή έξοδο.

Το 2026 τα slingbacks εμφανίζονται σε pastel αποχρώσεις, λευκό, nude αλλά και μεταλλικά για πιο ιδιαίτερο look.

Λευκά sneakers που δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα

Τα λευκά sneakers είναι η ασφαλής και σύγχρονη επιλογή. Φοριούνται με κοστούμι, με φόρεμα, με denim.

Για τον Μάρτιο είναι ιδανικά, γιατί συνδυάζουν άνεση και φρεσκάδα. Το καθαρό, minimal σχέδιο είναι πιο κομψό από τα πολύ “φορτωμένα” αθλητικά.

Ankle boots σε πιο ελαφριά εκδοχή

Αν δεν θέλεις να αποχωριστείς εντελώς τα μποτάκια, ο Μάρτιος επιτρέπει ankle boots σε πιο ελαφριά γραμμή και πιο ανοιχτό χρώμα.

Συνδυάζονται ιδανικά με midi φόρεμα ή wide leg παντελόνι.

Το μυστικό είναι η υφή. Απόφυγε πολύ βαριά χειμωνιάτικα υλικά.

Οι μπαλαρίνες επιστρέφουν

Οι μπαλαρίνες επιστρέφουν δυναμικά το 2026. Είναι άνετες, θηλυκές και ιδανικές για μεταβατική περίοδο.

Σε μαύρο, nude ή pastel, συνδυάζονται εύκολα με tailored looks αλλά και casual outfits.

Τι να αποφύγεις τον Μάρτιο

Τα πολύ βαριά χειμωνιάτικα μποτάκια με γούνα ή χοντρή σόλα δείχνουν βαριά οπτικά. Επίσης, τα πολύ ανοιχτά πέδιλα ίσως είναι πρόωρη επιλογή.

Η ισορροπία είναι το κλειδί.

Πώς να επιλέξεις με βάση την καθημερινότητά σου

Αν περπατάς πολύ, επένδυσε σε άνετη σόλα και καλή εφαρμογή. Αν το στιλ σου είναι πιο office oriented, τα loafers και τα slingbacks είναι ιδανικά. Το παπούτσι πρέπει να στηρίζει τη μέρα σου, όχι να την περιορίζει.

Τα παπούτσια αυτήν την περίοδο συμβολίζουν τη μετάβαση. Δεν είναι βαριά, δεν είναι καλοκαιρινά αλλά το ενδιάμεσο στάδιο. Είναι η στιγμή που αφήνεις πίσω το σκοτάδι του χειμώνα και κάνεις χώρο για το φως.

Και η κομψότητα σε αυτή τη φάση δεν χρειάζεται υπερβολή αλλά ισορροπία.