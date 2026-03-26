The Collective: Ένα νέο παγκόσμιο concept εκδηλώσεων από τη Stradivarius

Το The Collective είναι ένα νέο concept εκδηλώσεων, μέσω του οποίου η Stradivarius θα φέρει κοντά την κοινότητά της σε διάφορες πόλεις σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν. Αυτό το format προσφέρει μοναδικές εμπειρίες, απευθυνόμενες σε όλους εκείνους που εμπνέουν και αποτελούν μέρος του brand, από content creators μέχρι πελάτες.



Την περασμένη εβδομάδα, το The Collective έκανε launch στο Παρίσι και το Άμστερνταμ, όπου το brand έφερε κοντά περισσότερους από 430 συμμετέχοντες σε ένα δυναμικό και εμπνευσμένο περιβάλλον. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν μια σειρά από activations εμπνευσμένα από μια σύγχρονη marketplace εμπειρία, όπου η μόδα και οι τάσεις συναντήθηκαν, δημιουργώντας μια πραγματικά μοναδική βραδιά.

Οι εκδηλώσεις, σε απόλυτη ευθυγράμμιση με το latest editorial του brand, λειτούργησαν επίσης ως παρουσίαση της νέας συλλογής, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη στα καταστήματα. Πολλοί από τους attendees, ντυμένοι με ολοκληρωμένα Stradivarius looks, ανέδειξαν ορισμένα από τα key pieces της συλλογής: denim και παντελόνια από ρευστά υφάσματα, με τη balloon γραμμή να ξεχωρίζει, tailoring-inspired σετ, καθώς και μια ευρεία επιλογή από jackets, από bombers μέχρι zip-up σχέδια με ψηλό λαιμό, αλλά και cropped trench coats σε καφέ τόνους.

Τα αξεσουάρ έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη συλλογή, με ιδιαίτερη έμφαση σε τσάντες, γυαλιά ηλίου, φουλάρια και παρεό δεμένα στη μέση, που προσθέτουν ένα layered εφέ στα outfits.

