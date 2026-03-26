The Collective: Ένα νέο παγκόσμιο concept εκδηλώσεων από τη Stradivarius

26/03/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 07.04.2026 - 19:43)
Το brand θα ανακοινώσει σύντομα νέες ημερομηνίες και πόλεις όπου θα πραγματοποιηθεί το The Collective.

Το The Collective είναι ένα νέο concept εκδηλώσεων, μέσω του οποίου η Stradivarius θα φέρει κοντά την κοινότητά της σε διάφορες πόλεις σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν. Αυτό το format προσφέρει μοναδικές εμπειρίες, απευθυνόμενες σε όλους εκείνους που εμπνέουν και αποτελούν μέρος του brand, από content creators μέχρι πελάτες.

Την περασμένη εβδομάδα, το The Collective έκανε launch στο Παρίσι και το Άμστερνταμ, όπου το brand έφερε κοντά περισσότερους από 430 συμμετέχοντες σε ένα δυναμικό και εμπνευσμένο περιβάλλον. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν μια σειρά από activations εμπνευσμένα από μια σύγχρονη marketplace εμπειρία, όπου η μόδα και οι τάσεις συναντήθηκαν, δημιουργώντας μια πραγματικά μοναδική βραδιά.

Οι εκδηλώσεις, σε απόλυτη ευθυγράμμιση με το latest editorial του brand, λειτούργησαν επίσης ως παρουσίαση της νέας συλλογής, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη στα καταστήματα. Πολλοί από τους attendees, ντυμένοι με ολοκληρωμένα Stradivarius looks, ανέδειξαν ορισμένα από τα key pieces της συλλογής: denim και παντελόνια από ρευστά υφάσματα, με τη balloon γραμμή να ξεχωρίζει, tailoring-inspired σετ, καθώς και μια ευρεία επιλογή από jackets, από bombers μέχρι zip-up σχέδια με ψηλό λαιμό, αλλά και cropped trench coats σε καφέ τόνους.

Τα αξεσουάρ έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη συλλογή, με ιδιαίτερη έμφαση σε τσάντες, γυαλιά ηλίου, φουλάρια και παρεό δεμένα στη μέση, που προσθέτουν ένα layered εφέ στα outfits.

Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στο Instagram, το TikTok και το website του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Stradivarius: Τhe other side of Fashion Week
FASHION

Stradivarius: Τhe other side of Fashion Week

12.03.2026 - 18:00
FASHION WEEK PARIS, Stradivarius
TIME OUT: Η Stradivarius παρουσιάζει το νέο της editorial για τον Μάρτιο
FASHION

TIME OUT: Η Stradivarius παρουσιάζει το νέο της editorial για τον Μάρτιο

06.03.2026 - 19:14
Stradivarius
Stradivarius Milan Fashion Week
FASHION

Stradivarius Milan Fashion Week

03.03.2026 - 18:05
Milan Fashion Week, Stradivarius
Stradivarius: Το jacket που έχει γίνει viral και το φοράνε όλες οι influencers
FASHION

Stradivarius: Το jacket που έχει γίνει viral και το φοράνε όλες οι influencers

25.02.2026 - 14:58
Stradivarius
Stradivarius: Επαναπροσδιορίζοντας τις Αναλογίες
FASHION

Stradivarius: Επαναπροσδιορίζοντας τις Αναλογίες

20.02.2026 - 18:02
Stradivarius
One Dilemma x STRADIVARIUS
FASHION

One Dilemma x STRADIVARIUS

10.02.2026 - 21:20
Stradivarius
Stradivarius: New denim campaign “La chiamata”
FASHION

Stradivarius: New denim campaign “La chiamata”

09.02.2026 - 19:44
Stradivarius
Stradivarius : Real Life, Real Style
FASHION

Stradivarius : Real Life, Real Style

27.01.2026 - 15:29
Stradivarius